電力景氣指數EPI連三月黃藍燈 Q1經濟成長估值1.6％

2019-04-30 14:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



台灣綜合研究院今（30）日公布電力景氣指數（EPI）及第1季經濟成長預測。全國電力景氣燈號已連三月維持黃藍燈，其中，製造業電力景氣燈號雖然維持綠燈，但實際生產動能趨緩降溫。至於第1季經濟成長率，因整體國內生產活動衰退、但略有止跌跡象，經濟成長率估值為1.6％。

台綜院院長吳再益說明，全國電力景氣燈號連續三個月維持黃藍燈號；第1季整體國內生產活動衰退，預估1、2、3月的經濟成長率分別為1.5%、1.6%、1.8％，顯示國內經濟景氣已略有止跌跡象。

其中，在製造業部分，雖然電力景氣燈號維持綠燈，但實際生產動能趨緩降溫，製造業電力景氣與出口接單指數均低於過去五年歷史平均水準，台綜院表示，至於3月出口接單略有改善是否能有助於產業生產動能回穩，仍有待觀察。

個別產業觀察，「化學材料製造業」電力景氣燈號續呈黃紅燈，但出口訂單表現持續下滑，恐將影響後續發展；「塑化橡膠製品業」則受到中國大陸市場需求疲弱影響，維持低迷藍燈；「非鐵金屬及金屬製品業」同樣因為出口訂單縮減，電力景氣燈號續呈藍燈。

台綜院特別點出，「電子製造業」雖然連續六個月呈現低迷藍燈，但近期受惠於美中貿易紛爭暫歇，再加上下游需求逐漸回溫，外需出現正向訊號，有望觸底回升；另外，受惠內需支撐，國內公共建設需求穩健，「鋼鐵業」電力景氣燈號連續三個月維持黃紅燈。

整體而言，第1季全國電力景氣指數雖然未有大幅改善，但主要產業近期出口訂單止跌，外需市場回溫，有助國內生產活動回穩，國內經濟景氣在未來一季反彈機會增加。

台綜院說明，EPI電力景氣指數（ElectricProsperityIndex,EPI）為結合台電公司各行各業的高壓以上電力售電量，以及自用發電設備自用發電量數據，涵蓋國內24,932家高壓以上的大型用電戶，以實際用電資料與自用發電設備自用量實際用電量的普查資料。