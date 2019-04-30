3月製造業景氣燈號連五籃 台經院：築底態勢跌幅有限

2019-04-30 13:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



台灣經濟研究院今（30）日公布3月製造業景氣燈號，為連續第五顆「衰退」藍燈；但台經院指出，就景氣信號分數來看，跌幅有限，近期變動已不大，呈現築底態勢。

台經院說明，儘管國際原油價格持續反彈回升，然全球經濟需求續弱，加以工作天數較去年同期減少，使得3月國內製造業相關數據表現依舊不佳，包括出口、外銷訂單及製造業生產指數成長率皆呈現負成長表現，拖累原物料投入、需求、成本與售價面指標表現。

所幸，受惠於全球股市延續多頭動能，國內股市表現也相當亮眼，配合美中貿易談判朝正向發展，製造業廠商對當月景氣看法轉好，拉抬經營環境面指標表現；觀察組成景氣信號的項目，五大指標構面中「拉抬經營環境面指標」為3月唯一改善的指標，其餘指標幅度變動不大，大致與上月相似。

就細部產業來看，在金屬基本產業方面，儘管國內外鋼材報價呈現止穩，有利於售價面指標表現，然受到美歐貿易保護政策、中國大陸鋼品需求減緩、去年比較基期較高、部分業者產線設備檢修等因素影響，使得基本金屬製品外銷訂單與基本金屬業生產指數表現續弱，故3月金屬基本業景氣燈號續為衰退的藍燈。

在電子零組件業方面，工作天數較去年同期減少，積體電路業客戶端持續進行庫存調整，加上虛擬貨幣採礦需求銳減，減幅持續擴大；LED面臨中國業者的強大競爭壓力，加上終端需求不佳以及產品價格下滑所致，使得本產業出口、外銷訂單及生產指數續弱，拖累需求面與售價面指標表現，因此3月電子零組件業景氣燈號續為衰退的藍燈。

台經院表示，整體來看，全球需求轉弱，製造業活動降溫，連帶影響國內第一季對外貿易表現不如預期，使得第一季製造業燈號多為藍燈表現。

值得注意的是，近期半導體設備進口連續四個月正成長表現，顯示廠商仍看好下半年台灣景氣，再加上今年以來台商回流投資熱絡與政府擴大內需刺激政策，有助於國內經濟成長逐季回升。