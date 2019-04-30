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土豪哥判決「大逆轉」 臺高院判決悖離司法正義？

為CPTPP降關稅 稅損估2.7億

2019-04-30 12:42經濟日報 記者程士華╱即時報導

為提升加入CPTPP等國際談判籌碼，行政院與立法院民進黨團已針對《海關進口稅則》部分條文修正草案達成共識，將調降15項農漁產品、進口大型柴油車零組件、對巴拉圭相關貨品關稅等，財政部關務署對此評估，總稅損將逾2.7億。

政院與民進黨立委昨（29）日召開行政立法會報達成4項共識，其中共有15種農漁產關稅大幅調降，包括柳葉魚、蟳、海扇貝、墨魚及章魚等冷凍漁產；生鮮農漁產的部分則有生鮮海扇貝、未燻製海扇貝、山藥、溫洲蜜柑、調製奶皮、味噌、蛋黃醬、沙拉醬、咖哩醬、肉類固態或粉狀湯類及其調製品、穀類酒等。

除了15項生鮮及冷凍農漁產之外，也將大型柴油車所需零組件關稅降至零，期許有助於老舊柴油車汰換；另為符合與友邦巴拉圭之經濟合作協定，也訂定巴拉圭生產的粗製茶和糖免關稅配額數量，並調隆該國進口之冷凍豬筋、馬黛茶關稅。院方表示，各項降稅措施預估每年稅損約2億元，此波調降有利於加入CPTPP的談判。

然而實際詢問關務署評估之稅損數字，官員指出，光是15項農漁產品之關稅調降，稅損即達2億1千萬；大型柴油車零組件關稅降至零，也估有5900萬稅損；對巴拉圭相關關稅之稅損則估計338萬，評估總稅損將逾2.7億。

有關實際稅損評估數字與行政院不同調一事，官員回應，相關產品的關稅降低，相對來說可以預期進口量會增加，貨物進口後的國內稅也會跟著增長，包括營所稅、薪資等稅基都有可能成長。

關稅
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