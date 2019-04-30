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迪卡儂新竹店全台最大 3300坪空間明開幕

2019-04-30 12:09聯合報 記者張雅婷╱即時報導

迪卡儂新竹店明起正式開幕，台灣迪卡儂展店看準竹科高消費力族群，量販店商場位在慈雲路上，與美國好市多量販店為鄰，周邊交通便利，未來竹科上班族，將可就近選購運動用品，透過體驗經驗，帶動運動與消費產業。

法商連鎖運動量販店「迪卡儂」是法國最大運動休閒量販店，也是全球第二大的運動休閒量飯店，迪卡儂於2012年在台中南屯開設第一家旗艦店之後，目前全台已有12家實體店面，新竹店是迪卡儂在台灣成立的第13家店、第三家自建店，同時也是台灣最大的實體店面，迪卡儂新竹店打造3300坪運動體驗空間，包含1500坪賣場空間與1800坪的運動空間。

台灣迪卡儂強調，新竹旗鑑店除提供9成的自有品牌，還有60多種運動項目、1千種運動用品，不管是水上、陸上等運動用品，都能在迪卡儂找到適合的產品，其中運動體驗區包含籃球場、跑道、乒乓球場、足球體驗區等，提供愛好運動的市民新的運動休閒去處。

迪卡儂新竹店今天舉行開幕剪綵儀式，新竹市長林智堅也出席剪綵，新竹店融合運動與科技元素，象徵迪卡儂運動商場與在地結合，也代表迪卡儂與新竹市府的合作蒸蒸日上。

迪卡儂新竹店明天開幕，2樓賣場空間佔地1500坪，3樓還有1800坪的運動空間。...
迪卡儂新竹店明天開幕，2樓賣場空間佔地1500坪，3樓還有1800坪的運動空間。記者張雅婷／攝影
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台灣迪卡儂CEO紀杰夫（左）與新竹市長林智堅（右）交換簽名足球。記者張雅婷／攝影
台灣迪卡儂CEO紀杰夫（左）與新竹市長林智堅（右）交換簽名足球。記者張雅婷／攝影
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迪卡儂新竹店明天開幕，2樓賣場空間佔地1500坪，3樓還有1800坪的運動空間。...
迪卡儂新竹店明天開幕，2樓賣場空間佔地1500坪，3樓還有1800坪的運動空間。記者張雅婷／攝影
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迪卡儂新竹店明天開幕，3樓擁有1800坪的運動空間。圖／迪卡儂新竹店提供
迪卡儂新竹店明天開幕，3樓擁有1800坪的運動空間。圖／迪卡儂新竹店提供
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迪卡儂新竹店明天開幕，2樓賣場空間佔地1500坪，3樓還有1800坪的運動空間。...
迪卡儂新竹店明天開幕，2樓賣場空間佔地1500坪，3樓還有1800坪的運動空間。記者張雅婷／攝影
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迪卡儂新竹店明天開幕，2樓賣場空間佔地1500坪，3樓還有1800坪的運動空間。...
迪卡儂新竹店明天開幕，2樓賣場空間佔地1500坪，3樓還有1800坪的運動空間。記者張雅婷／攝影
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迪卡儂新竹店明天開幕，2樓賣場空間佔地1500坪，3樓還有1800坪的運動空間。...
迪卡儂新竹店明天開幕，2樓賣場空間佔地1500坪，3樓還有1800坪的運動空間。記者張雅婷／攝影
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迪卡儂新竹店明天開幕，2樓賣場空間佔地1500坪，3樓還有1800坪的運動空間。記者張雅婷／攝影
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迪卡儂新竹店明天開幕，2樓賣場空間佔地1500坪，3樓還有1800坪的運動空間。記者張雅婷／攝影
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迪卡儂新竹店明天開幕，2樓賣場空間佔地1500坪，3樓還有1800坪的運動空間。記者張雅婷／攝影
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迪卡儂新竹店明天開幕，2樓賣場空間佔地1500坪，3樓還有1800坪的運動空間。記者張雅婷／攝影
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迪卡儂新竹店明天開幕，2樓賣場空間佔地1500坪，3樓還有1800坪的運動空間。記者張雅婷／攝影
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量販店竹科
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