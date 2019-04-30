製造業燈號連5藍衰退 台經院：築底態勢顯現

2019-04-30 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



台經院今天公布3月製造業景氣燈號為「衰退」藍燈，已是連續5個月呈現衰退，不過台經院指出，從景氣信號分數來看跌幅有限，且近期變動不大，呈現築底態勢。

台經院表示，國際原油價格持續反彈回升，不過全球經濟需求續弱，加以工作天數較去年同期減少，因此3月國內製造業相關數據表現依舊不佳。

就景氣信號各主要組成項目觀察，受惠於全球股市延續多頭動能，配合美中貿易談判朝正向發展，廠商對當月景氣看法轉好，拉抬經營環境面指標，為3月五大指標構面中唯一改善的指標；其餘指標幅度變動不大，大致與上月相似。整體製造業景氣信號值由2月修正後之9.59分，微幅減少0.06分至3月之9.53分，燈號續為代表景氣衰退的藍燈。

在年度預測更新方面，台經院分析，全球需求轉弱，製造業活動降溫，連帶影響國內第一季對外貿易表現不如預期，使得第一季製造業燈號多為藍燈表現。不過近期半導體設備進口連續4個月正成長表現，顯示廠商仍看好下半年台灣景氣，再加上今年以來台商回流投資熱絡與政府擴大內需刺激政策，有助於國內經濟成長逐季回升。根據模型估算，除化學橡膠業外，2019年製造業各大類與整體製造業景氣燈號全年均為黃藍燈。

從細部產業來看，金屬基本產業方面，台經院說，儘管國內外鋼材報價呈現止穩，有利於售價面指標表現，然受到美歐貿易保護政策、中國大陸鋼品需求減緩、去年比較基期較高、部分業者產線設備檢修等因素影響，使得基本金屬製品外銷訂單與基本金屬業生產指數表現續弱，故3月金屬基本業景氣燈號續為衰退的藍燈。