精誠徵求跨界人才 釋300個職缺

2019-04-30 11:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



台灣資訊服務商精誠（6214）甫獲人力銀行票選「科技業幸福企業」，今（30）日宣布擴大徵才計畫，釋出300個IT技術團隊與業務人員職缺需求，包括人工智能、雲端系統、軟體設計、系統工程、App／網頁設計等，徵求具備「跨界專長」的業界好手、社會新鮮人、屆退役朋友們提早準備卡位，加入精誠的幸福大家庭。

精誠獲人力銀行票選為「科技業幸福企業」，精誠資訊人資長黃郁仁表示，精誠是台灣軟體業龍頭，兩岸三地員工超過3,000位，公司一直努力為精誠的同仁營造幸福的職場環境、規劃完整的專業訓練、良好的工作條件與健全的福利。同時，也善用「軟體」核心競爭力，推動許多企業社會責任活動。

精誠指出，舉凡員工子女可以免費參加「CSC程式種子夏令營」（Coding Seeds Camp），啟發小朋友對軟體的興趣、「ytp少年圖靈計畫」（Young Turing Program），獎勵高中軟體人才發揮程式專長進一步創新應用培養國際視野、「SEI菁英養成實習計畫」（SYSTEX Elite Internship），提供大學與研究所在學學生紮實的實習學習計劃，並且邀請公司高階主管與同仁一起擔任不同計畫的志工，為台灣培育軟體人才，實踐「因分享而幸福」的志工精神。