台經院3月製造業景氣燈號 亮第五個藍燈

2019-04-30 11:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



儘管國際原油價格持續反彈回升，然全球經濟需求續弱，加以工作天數較去年同期減少，使得3月國內製造業相關數據表現依舊不佳，整體製造業景氣信號值由2月的9.59分，微幅減少0.06分至3月的9.53分，出現連續五個月代表景氣衰退的藍燈，不過分數跌幅有限，已呈現築底態勢。

就景氣信號各主要組成項目觀察，受惠於全球股市延續多頭動能，配合美中貿易談判朝正向發展，廠商對當月景氣看法轉好，拉抬經營環境面指標，為本月五大指標構面中唯一改善的指標，其餘需求面、成本面、售價面與原物料投入面變動不大，燈號仍座落於代表景氣衰退的藍燈。

台經院調查公布的製造業景氣概況，信號值低於10.5分為代表景氣衰退的藍燈，10.5至13分為低迷的黃藍燈，13至16分為持平的綠燈，16分以上則有揚升的黃紅燈與繁榮的紅燈。

就細部產業來看，金屬基本產業方面，儘管國內外鋼材報價呈現止穩，有利於售價面指標表現，然受到美歐貿易保護政策、中國大陸鋼品需求減緩、去年比較基期較高、部分業者產線設備檢修等因素影響，使得基本金屬製品外銷訂單與基本金屬業生產指數表現續弱，故3月金屬基本業景氣燈號續為衰退的藍燈。

電子零組件業方面，工作天數較去年同期減少，積體電路業客戶端持續調整庫存，加上虛擬貨幣採礦需求銳減，減幅持續擴大；LED面臨中國業者強大競爭壓力，加上終端需求不佳以及產品價格下滑所致，出口、外銷訂單及生產指數續弱，3月電子零組件業景氣燈號續為衰退的藍燈。

整體來看，製造業景氣燈號雖已連續五個月藍燈，但景氣信號分數跌幅有限，近期變動已不大，呈現築底態勢。第一季雖對外貿易表現不如預期，但近期半導體設備進口連續四個月正成長表現，顯示廠商仍看好下半年台灣景氣，再加上今年以來台商回流投資熱絡與政府擴大內需刺激政策，有助於國內經濟成長逐季回升