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政治獻金會說話！韓國瑜神話破滅？事實和想像不一樣

一加一大於二？林濁水：陳以真被馬同框 一加一等於零

4月30日重要財經行事曆／Q1概估GDP

2019-04-30 07:48經濟日報 記者陳彥甫╱即時報導

◎台灣

主計總處發布第1季國民所得概估統計

台灣綜合研究院電力景氣指數

臺灣證券交易所、櫃買中心ETN掛牌典禮

總統蔡英文會晤瓜地馬拉共和國總統莫拉雷斯伉儷

經濟部長沈榮津出席「全國治水會議」

108年度紀念五一勞動節暨全國模範勞工表揚活動

2019第15屆CSR企業社會責任獎贈獎典禮

桃園市空服員職業工會與長榮航空勞資爭議的下一步計畫記者會

前總統馬英九出席「突破困境，迎接挑戰」重振台灣競爭力會議

國民黨主席吳敦義與高雄市長韓國瑜會談

yes123「勞動節願望與職場幸福指數調查」

COMPUTEX新創記者會

網家「Pi拍錢包 x玉山銀行強勢開拍二部曲」記者會

六角國際餐飲集團新品牌「Engolili英格莉莉」上市記者會

「抗藥性結核病計畫管理國際研習營」開訓典禮

法人說明會：台達電、瑞昱、聯發科、開發金、中信金、台灣大、世界、智崴、中光電、台虹、聯亞、致茂等

◎中國大陸

美中貿易最新一輪談判在北京展開

勞動節陸股休市至5月3日

財新傳媒公布3月財新中國製造業採購經理人指數

◎美國

2月標普／CS房價指數

3月成屋待完成銷售

財報：奇異（美股盤前）；蘋果、超微（盤後）

◎歐元區

Q1 GDP

3月失業率

◎日本

日皇明仁退位

◎南韓

3月工業生產

勞動節玉山銀行國民黨
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

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