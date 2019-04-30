4月30日重要財經行事曆／Q1概估GDP
◎台灣
主計總處發布第1季國民所得概估統計
台灣綜合研究院電力景氣指數
臺灣證券交易所、櫃買中心ETN掛牌典禮
總統蔡英文會晤瓜地馬拉共和國總統莫拉雷斯伉儷
經濟部長沈榮津出席「全國治水會議」
108年度紀念五一勞動節暨全國模範勞工表揚活動
2019第15屆CSR企業社會責任獎贈獎典禮
桃園市空服員職業工會與長榮航空勞資爭議的下一步計畫記者會
前總統馬英九出席「突破困境，迎接挑戰」重振台灣競爭力會議
國民黨主席吳敦義與高雄市長韓國瑜會談
yes123「勞動節願望與職場幸福指數調查」
COMPUTEX新創記者會
網家「Pi拍錢包 x玉山銀行強勢開拍二部曲」記者會
六角國際餐飲集團新品牌「Engolili英格莉莉」上市記者會
「抗藥性結核病計畫管理國際研習營」開訓典禮
法人說明會：台達電、瑞昱、聯發科、開發金、中信金、台灣大、世界、智崴、中光電、台虹、聯亞、致茂等
◎中國大陸
美中貿易最新一輪談判在北京展開
勞動節陸股休市至5月3日
財新傳媒公布3月財新中國製造業採購經理人指數
◎美國
2月標普／CS房價指數
3月成屋待完成銷售
財報：奇異（美股盤前）；蘋果、超微（盤後）
◎歐元區
Q1 GDP
3月失業率
◎日本
日皇明仁退位
◎南韓
3月工業生產
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