製造業領軍產業升級 投入研發金額五年增四成

2019-04-29 20:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



主計總處今（29）日公布2016年工業及服務業普查統計，為五年一度的調查。其中，在提升產業升級動能部分，五年來投入研發總金額增長四成，由製造業領軍貢獻逾八成，並以「資訊電子工業」的強度最高，投入研發的廠商家數比率近三成，居各行業別之冠，創新家數比率也超過二成。

主計總處說明，2016年工業及服務業投入研究發展之企業計22,850家，全年研究發展支出6,966億元，較2011年成長37.4%，製造業就貢獻了超過八成；其中，又以「資訊電子工業」研究發展支出占營收3.14%強度最高，研發家數比率達28.2％居冠，遠甩第二、三名「化學工業」、「民生工業」的7％及6％。

在企業創新的部分，製造業的「資訊電子工業」因產品循環周期短、產業競爭激烈，平均每五家即有一家進行創新活動，最具創新動能，創新家數也達20.2％，遠遠超越全體製造業的8.6％，可謂2011至2016年間產業提升創新動能，全靠資訊產業撐盤。