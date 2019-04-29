去年6月舊金山的一頓晚餐 促成美超微砸百億回台設廠

2019-04-29 20:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ╱即時報導



美超微創辦人梁見後是經濟部長沈榮津的老同事。圖為總統蔡英文（中）主持美超微電腦亞太科技園區第二期廠房新建工程動土，稱許美超微投資國內科技產業發展和工作機會。 記者曾增勳／攝影 分享 facebook

經濟部長沈榮津今（29）日在立法院經委會答詢時自曝，美超微創辦人梁見後「是我老同事...，坐個飛機回台就砸百億設廠」。

據悉，沈榮津與梁見後當年同在省立台北工專（北科大前身）擔任助教，50年來，兩人雖然各奔前程，但交情依然「馬吉、馬吉」，沈榮津一通電話，梁見後立馬回台力挺投資台灣。

沈榮津的手機，存滿了台灣大大小小企業老闆的手機號，常常一通電話就直接和董事長「相談甚歡」。梁見後的電話號碼，當然也在沈榮津的手機裡。

知情人士透露，去年沈榮津知道梁見後「有一點想回台灣投資，但還有一點猶疑不決」，沈榮津決定親自走一趟，讓「老同事」放心勇敢投資台灣。因此，去年6月，沈榮津去美國進行科技招商之旅，一路拜會了Google、FB、AWS、Nvidia、Tesla，途中就特別繞到美東舊金山拜訪這位當年的「老同事」，兩人共進晚餐後，又促膝長談1小時，梁見後就決定回台相挺。

據悉，美超微亞太科技園區二期廠房今天動土，身為「老同事」的沈榮津原本也想到現場祝賀，祝福的話還特別在心中準備了好久，但因立院經委會排有自經區的議程而無法出席。沈榮津則在今天經委會答詢時自曝，美超微創辦人（即梁見後）是他「台北科大老同事」，梁見後從事公職以後再去進修、創業，現在加碼投資台灣。

經濟部指出，美商美超微除了投入20億元進行第二期廠房的擴廠外，後續還要繼續加碼投資台灣，總金額將達100億元，預計增加約2,000個就業機會，人才需求以軟、硬體研發工程師、管理及業務人才為主。

只不過，美超微並未在中國大陸設廠，因此不符合「歡迎台商回台投資行動方案」的資格，但經濟部仍會給予相當協助。