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辜朝明：美中兩強相對 投資新創事業或許可帶動經濟活絡

2019-04-29 19:42經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

日本野村總合研究所首席經濟學家辜朝明今（29）日表示，美國社會現在普遍認為過去的對中政策太過和氣，特別是當現在中國社會並沒有如外界預期走向更民主、開放。他認為，美中貿易戰雖然可能在未來幾個月內獲得初步結果，但是美國讓的可能性並不高。而對於現今全球經濟成長持續趨緩且企業不願再增加投資的情況下，辜朝明認為，投資新創事業或許可帶動經濟活絡。

辜朝明今天參加台杉投資所主辦的台杉投資趨勢論壇，以「兩強相對 台灣經濟下一步」為題進行專題演講。在台杉投資趨勢論壇上，他指出，在過去幾十年來，美國、歐元區及日本等已發展國家都面臨企業在本國內部借款及投資力道衰退，因為企業可能為了尋求更高的投報率而轉往其它開發中國家投資，此時，若該國政府不適時的介入，如增加公共建設的支出，就可能形成惡性循環，使國家經濟成長動能趨緩。

談到自去年中以來的美中貿易衝突，辜朝明認為，在過去數十年來，美國人的工作機會，特別是美國中南部的工作機會，接連面臨因為生產外移日本、台灣、南韓到現在中國，直接造成該地區工作機會的減少。就算當初是希拉蕊當選，美中貿易衝究還是會發生。只是，當美國和其它國家可藉由簽署各項法律協定進入到新的經濟合作領域，和中國卻不行。

辜朝明觀察認為，美國人之前對於中國的改革開放還有些期待，內部對於是否貿易制裁中國，也一直有不同的聲音，但大概從5年前開始，美國內部支持中國的聲音愈來愈小，他認為，最根本還是看中國在制度及政策上是否更開放。

辜朝明表示，對全球來說，中國經濟規模之大是各國都沒有經歷過的。他相信這也是川普急需要透過現在的方式找出未來和中國互動的模式。因為，如果現在不讓中國做出調整，那麼10年之後，全世界的經濟發展都只能照著中國的邏輯與規則，到時受害的，就不會只有美國。

辜朝明呼籲創投業者，應該要大膽的投資新創事業，活絡資本市場。過去透過傳統產業來增強經濟動能的作法，已經隨著勞工成本考量而轉移，雖然新創公司也會面臨很多的挑戰，但他們普遍對工作非常努力且投入。他期待台灣的金融及創投界能夠透過投資更多的新創，帶動經濟的進一步發展。

本身也是經濟學家的台杉投資董事長吳榮義也回應說，台灣現在儲蓄太多，如何去媒合新創和台灣創投的需求，特別是在資金方面，這是台杉可能積極扮演的角色。同時，吳董事長也表示，現在政府提出的前瞻政策，由政府帶動公共建設的投資刺激經濟，台灣的經濟是很有希望的。

出席致詞的行政院政務委員龔明鑫則表示，政府從2016年開始推動前瞻基礎建設計畫，已經慢慢看到成效。在公共建設投資的成長率今年可望超過10%以上，逆轉陳水扁及馬英九執政時期的負成長，進一步更帶動民間投資。龔政委說台杉的成立也是要扮演促進民間投資的重要角色，讓新的產業能夠獲得發展的資金，他也期待台杉能夠持續扮演點火的角色，讓台灣經濟旺起來。

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