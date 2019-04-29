防大陸鮑魚傾銷 每年11月到3月經濟部禁止進口

2019-04-29 18:32 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



台灣鮑魚養殖戶受到中國大陸傾銷影響生計，對產業影響甚巨，因此經濟部今天公告，每年11月1日至隔年3月31日，禁止輸入中國大陸產的活、生鮮或冷藏鮑魚。

行政院長蘇貞昌今年3月前往北海岸視察時，要求經濟部、農委會等，了解每年11月至隔年3月貢寮鮑魚產季時，各國是否有不當傾銷的情況，若有應予以限制。

經濟部今天公告，即日起禁止中國大陸產「其他活、生鮮或冷藏鮑魚（九孔除外）」，在每年11月1日至隔年3月31日輸入台灣，主因為不符合「台灣地區與大陸地區貿易許可辦法」中的第8條第1項第2款，對相關產業無重大不良影響的條件。

目前國內養殖九孔鮑魚每年產量約為276公噸，產值約為2.2億元，並以新北市貢寮區為最大宗來源，不過每年鮑魚進口量約2千公噸到3千公噸之間，且回顧過去幾年的趨勢，2014年鮑魚進口為2622公噸，2018年則攀升至3011公噸。

先前媒體曾報導，「中國大陸鮑魚」大量傾銷台灣，且以低價擠壓「貢寮鮑魚」的市場生存空間，漁民叫苦連天，蘇貞昌3月視察貢寮時，農委會也以每台斤400元的價格收購，希望藉此拉抬並穩定市場價格，如今再禁止中國大陸鮑魚在貢寮鮑魚產季進口，雙重保障協助漁民。