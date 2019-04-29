藍委推自經區條例 綠委反諷「自毀示範區」

2019-04-29 15:14 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜拋出重啟自經區的議題後，國民黨立委積極推動自經區特別條例草案，民進黨立委陳亭妃今天說，自經區讓中國大陸原料有機會「轉一圈」就變成MIT（Made in Taiwan），可在國際上與台灣廠商競爭，且還可能同時開放近800項中國大陸農產品進口，反諷根本就是「自毀經濟示範區」。

陳亭妃今天在立法院質詢時抨擊，早在馬政府時期自經區特別條例就曾送進立法院審議，當時的國發會主委認為，不論是誰執政，自經區茲事體大，且2015年6月後便沒有再繼續排審，而現在再度送進立法院的條文，「就是放任外資與財團大幅減稅」，恐將直接影響投資及就業權。

陳亭妃強調，自經區特別條例若通過，恐怕有機會讓中國大陸原物料在台加工，並且貼上MIT的標籤轉出口，甚至回銷到台灣市場，「這樣如何對本土廠商交代？」此外，自經區條例也開放800多項中國大陸農產品進口，台灣農業要如何與他們競爭，況且現在美中貿易戰持續，國際企業及台商好不容易對台灣有信心，若此時推動自經區對台灣不利。

民進黨立委郭正亮也說，韓國仁川2003年推動自經區後，現在後遺症來了，產業升級有難度，甚至中國大陸很多地方也都沒有在推動了，「有哪個亞洲國家還在搞自經區？」韓國瑜說台灣投資不足，所以才要設定自經區，但應是韓急於增加高雄投資，所以要開放高雄，中國大陸原物料進入台灣自經區免關稅，但生產完銷售至東南亞還是要關稅，因此問題不在關稅減免，而是產業投資動能不足。

郭正亮強調，截至目前為止台商回流的資金出乎意料的多，已經有2千億資金回流，他同意國發會主委陳美伶所說，要做開放、鬆綁等政策應該要全國適用，若在美中貿易戰延燒的狀況下，因自經區讓中國大陸貨品大量進口，恐怕將遭美國抵制，「國民黨若提不出解決方法，就是不負責任」。