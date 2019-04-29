美超微擴廠 加碼投資台灣將共達100億元

2019-04-29 13:28 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



總統蔡英文（中）主持美超微電腦亞太科技園區第二期廠房新建工程動土。記者曾增勳／攝影 分享 facebook

全球出貨量第一的伺服器系統大廠美商美超微電腦 （Supermicro）已在投入20億元台幣在台擴廠，經濟部長沈榮津今於立法院受訪時說，後續還要再加碼，共計總投資將達100億元。

美超微位於桃園八德的亞太科技園區第二期廠商擴廠，並於今天舉行動土典禮。經濟部次長王美花指出，美超微是美國那斯達（Nasdaq）上市公司，也是創新高功效伺服器 、企業數據中心解決方案及綠色運算技術領域領導廠商。

由出身台灣的現任全球總裁兼首席執行長梁見後於1993年於美國矽谷所創立，其後成長快速，近十年營收成長達6倍。2016年更獲選美國財星雜誌（Fortune）全球第1大營收成長最快之資訊科技公司及全球第18大營收成長最快公司，未來加碼投資台灣，將有助我國「亞洲矽谷」物聯網產業快速有效地連結國際、在地及未來。

根據經濟部統計，2018年超過新台幣5億元以上的僑外來台投資總金額是5365億元，較前一年成長31%，為近年來最高。經濟部指出，美超微2012年於桃園八德投資設立「美超微亞太科技產業園區」，佔地5.7公頃，目前在台員工約960人，第二期廠房投資額計新台幣20億元，新建完成後，預計可增加66,000平方公尺樓地板面積。此外，美超微後續將持續加碼投資台灣，投資總額預計將達新台幣100億元，新增2,000個工作機會，人才需求以軟、硬體研發工程師、管理及業務人才為主。