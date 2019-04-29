南投縣政府告中火涉公共危險罪 台電：配合司法調查

2019-04-29 12:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



針對南投縣政府今（29）日以涉犯公共危險罪對中火提告一事，對此台電表示遺憾。台電表示，根據衛福部資料顯示，居民罹癌成因複雜，非單一因子可誘發。火力電廠排放，並非空汙主因。但台電後續也將配合司法機關調查，並於程序中充分申述主張，以釐清爭議。

台電發言人徐造華表示，根據衛生福利部死因統計年報，各縣市每十萬人因呼吸道疾病死亡人數與其是否位於電廠上下風處之變化差異並不明顯，顯示居民罹癌因素很多，包含遺傳、環境因素及個人生活習慣等，非單一因子可誘發。

徐造華進一步說明，台灣境內PM2.5貢獻來源，台電與所有民營電廠等電力業的影響占比約4.5~9.9%，占比並不高。

台電公司104至105年委託研究的調查也顯示，台中電廠空污排放對南投縣的PM2.5貢獻度不高，如空汙好發季節貢獻度約0.97%-2.27%。

徐造華表示，火力電廠雖非汙染主因，但台電公司基於同理心，仍積極配合台中市府努力改善中部地區空氣品質，盡全力達成環保署與中市府的排放標準，採取各項措施包含台中電廠擬定短、中、長期計畫，短期於空品不良期間執行降載，中期為改善並升級10部機組的空汙防制設備，並興建室內煤倉，長期計畫為新建兩部天然氣發電機組，與各界共同努力改善中部地區空品。