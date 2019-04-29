電動機車補助喊卡？ 經長：可再補助17,460輛

2019-04-29 12:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



經濟部長沈榮津，針對用來補助電動機車經費額度已滿，補助將「喊卡」一事做詳細說明。 聯合報系資料照／記者杜建重攝影 分享 facebook

電動機車熱夯，針對用來補助電動機車經費額度已滿，補助將「喊卡」一事，經濟部長沈榮津今（29）日表示，今年大家對電動車需求確實大一點，造成經費不足，目前工業局已規劃調整挪出1.746億元經費用來補助民眾購置電動機車，預計可以再補助1萬7,460輛電動機車。

沈榮津指出，關於電動機車的補助，共有「機車」和「充電站」二部分，其中充電站還有一點空間，因此經濟部以這個部分先進行挪移。

沈榮津表示，近日經濟部也會就油車和電車的平衡整體發展狀況，向行政院進行報告。至於今年度電動機車補助是否動用石油基金持續補助，將於向行政院報告後再行決定。

沈榮津指出，關於經費挪移部份，目前已經進行簽報程序，將今年度還有額度的充換電設施經費進行彈性流用，已規劃調整挪出1.746億元經費用來補助民眾購置電動機車，預計可以再補助1萬7460輛電動機車。

沈榮津表示， 今年經濟部共編列6.06億元補助電動機車及充換電站。其中約4億元用來補助民眾購置電動機車，另2點多億元用來補助充換電站。

依據電動機車補助要點第六點規定，「有效期間內若因本部（經濟部）編列之年度經費用罄，該年度即暫停補助」，因此電動機車受理補助網站頁面，在年度經費用罄時，將會帶出暫停補助訊息，此為系統設定的功能。

沈榮津說，目前經濟部也已開始著手整理機車產業的發展現況，包括電動機車、燃油機車與機車行的動態情形，近期將向行政院做整體的分析報告。