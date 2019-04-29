台商回流投資衝破2,000億元 立委：經濟部把KIP訂太低

2019-04-29 12:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



台商回流投資累計金額衝破2,000億元，但今（29）日立法院經濟委員會有立委表示，經濟部把自己的KIP訂的太低了，沈榮津答詢表示，近期會進行滾動式檢討，再提高標準，希望能夠爭取到2,500億元。

也有立委呼籲在大船入港的同時，也應輔導中小企業能夠跟回台投資的相關產業進行連結。

立委郭國文指出，台商回流投資累計金額，經濟部的設定太保守，對此，沈榮津承諾會進行調整。

立委張宏陸則質詢指出，為什麼政府的數據都相當漂亮，但人民卻很無感，主要就是因為廠商雖然都在台灣接單，但卻都是在海外生產，產業外移空洞化所產生的落差。

此外，在台商陸續返台投資之際，沈榮津今日也自曝過去的老同事也力挺，做個飛機回台就砸百億設廠。沈榮津說，「創辦人過去是我同事」，他從事公職以後再去進修、創業，現在加碼投資台灣。

據了解，沈榮津口中所說的「台北科大老同事」，正是今（29）日上午親自主持伺服器系統大廠「美超微亞太科技園區」第二期廠房擴廠動土典禮的該公司全球總裁兼首席執行長梁見後。

經濟部指出，美商美超微除了投入20億元進行第二期廠房的擴廠外，後續還要繼續加碼投資台灣，總金額將達100億元，預計增加約2,000個就業機會，人才需求以軟、硬體研發工程師、管理及業務人才為主。

只是美超微的廠房並未設在中國大陸，因此並不符合「歡迎台商回台投資行動方案」的投資資格。

根據統計，台商回台上周再通過5家廠商、投資金額超過685億元，並突破2,000億大關。

沈榮津表示，因美中貿易戰仍有不確定性、全球景氣呈現觀望氣氛，上月府、院曾要求全力協助台商回台投資，並設定2,000億元目標，經濟部相當於提前完成任務。

沈榮津指出，「歡迎台商回台投資行動方案」從元旦實施迄今，已有40家廠商通過資格審查，總投資金額超過2,057億元，帶來超過21,200個本國就業機會，帶動台灣近十多年來少見投資熱潮，該方案申請熱度也持續增溫，後續還有40、50家排隊，經濟部將繼續往2,500億元的年度目標衝刺，力拚提前達陣。