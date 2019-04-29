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4月消費者信心指數轉升 投資股票上升最多

2019-04-29 11:39經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

中央大學台經中心今（29）日公布4月消費者信心指數（CCI）調查總數為85.33點，轉上升0.97點；其中，以「未來半年投資股票時機」上升最多，本次調查結果為96.4點，與上個月調查結果相較上升1.6點，唯一下降的是「就業機會」，仍達100點，是唯一偏向樂觀的指標。

台經中心指出，國內經濟景氣、耐久性財貨時機、投資股票時機、國內物價水準及家庭經濟狀況等五項指標上升，僅就業機會指摽微幅下降0.65點。

上升幅度第一的指標是「未來半年投資股票時機」，為96.4點，雖然是歷史平均的相對高點水位，但由長期趨勢圖看來，此指標較其他指標之變動幅度大，本月為連續第10月傾向悲觀。

台經中心說明，「未來半年國內物價水準」48.2點為連續14個月低於50點，此指標自2003年5月以來，此項指標值都呈現偏向樂觀，自2004年3月之後則呈現悲觀趨勢，在2008年10月達到歷年調查最低點18.85點；至於「未來半年國內經濟景氣」85.30點，本月調查為2015年6月以來最高點。

其中，唯一下降的指標為「未來半年國內就業機會」，本月調查為100點，較上個月調查結果下降0.65點，卻是唯一呈現「偏向樂觀」的指標。台經中心並表示，若從絕對水準來看，六項指標中僅有「未來半年國內就業機會」指標偏向樂觀，其餘五項皆悲觀指標。

台經中心說明，CCI的六個子項指標係依照過去主計處的調查方式進行，並與相關歷史統計資料比較，指標區間在100至200間屬於「偏向樂觀」，子指標分數在0至100間屬於「偏向悲觀」。

中央大學台經中心今（29）日公布4月消費者信心指數（CCI）調查總數為85.33...
中央大學台經中心今（29）日公布4月消費者信心指數（CCI）調查總數為85.33點，轉上升0.97點。圖／台經中心提供
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4月CCI子指標「未來半年投資股票時機」上升最多，為連續第10月傾向悲觀。圖／台...
4月CCI子指標「未來半年投資股票時機」上升最多，為連續第10月傾向悲觀。圖／台經中心提供
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4月CCI子指標「未來半年國內經濟景氣」85.30點，本月調查為2015年6月以...
4月CCI子指標「未來半年國內經濟景氣」85.30點，本月調查為2015年6月以來最高點。圖／台經中心提供
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4月CCI唯一下降的子指標為「未來半年國內就業機會」，仍達100點，是唯一偏向樂...
4月CCI唯一下降的子指標為「未來半年國內就業機會」，仍達100點，是唯一偏向樂觀的指標。圖／台經中心提供
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