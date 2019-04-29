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新台幣開盤 升值0.2分

2019-04-29 09:18經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新台幣升值0.2分開出。 聯合報系資料照
新台幣升值0.2分開出。 聯合報系資料照
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新台幣今（29）日早盤以30.905元兌1美元，升值0.2分開出。

新台幣上周五終場以30.907元兌1美元，貶值0.2分作收，周一上午開盤則升值。

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