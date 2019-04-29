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報稅！這招最省錢省事 但有6點要注意

ebay助台汽車零組件商 打進海外市場

2019-04-29 08:26經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

電商eBay今年第二度參與台北國際汽車零配件展，推動台灣汽車零配件供應商透過eBay的跨境電商平台銷往美國、英國、澳洲等持續成長的市場，為台外銷訂單注入強心針。

同時，eBay也透過展覽的講座介紹最新的解決方案「eBay跨境易貿通」，幫助台灣業者無痛升級跨境電商，短時間內迅速搶攻銷售前景佳的海外汽配零售市場。

英國汽車市場調查研究公司Jato Dynamic的資料顯示，2018年全球汽車銷售下滑0.5%，連帶影響汽車零配件的銷售。進一步看到台灣區車輛工業同業公會的資料，2018年台灣汽車零配件整體外銷金額相較2017年，衰退0.11%。

不過，eBay最新數據顯示，2018年台灣汽車零配件在eBay美國與英國站點的商品交易額成長亮眼。eBay台灣賣家在美國站點熱銷的汽配品項，包含汽車保險桿和杯架的年增率超過45%；汽車渦輪增壓器在eBay英國與澳洲站點，也都交出漂亮的銷售成績單，其中英國站點的年增率更達35%。

eBay跨境貿易業務部台灣區總監黃澤新表示，透過eBay台灣賣家的銷售可見汽車零配件的海外需求熱度。黃澤新鼓勵台灣汽車零配件供應商除了參加展會外，應把握機會加入跨境電商的行列，拓展更多海外零售之商機。

eBay提供「海外倉物流解決方案」，使台灣業者更容易外銷高單價商品，獲取較佳利潤。黃澤新解釋，透過海外倉在當地出貨的商品會優先出現在商品搜尋列表上方，並且增加消費者選購意願。2018年eBay大中華區跨境電商賣家的商品交易額成長，其中有九成便來自於透過海外倉出貨的商品。

黃澤新指出，eBay台灣汽配賣家只需要租用eBay海外倉，便可一次海運大量產品，也僅需付一次關稅與運費。消費者下單後，從當地eBay海外倉出貨，大幅降低物流成本，增加銷售利潤。

台賣家進攻海外市場，eBay去年底推出的eBay跨境易貿通，扮演要角，eBay也在展會中透過講座，向供應商與製造商說明「eBay跨境易貿通」服務。

透過eBay跨境易貿通，供應商或製造商僅需在「eBay跨境易貿通」平台輸入產品資料和照片，該平台便會透過大數據分析出潛力市場，並自動配對高評價、高成交率的eBay大賣家，直接協助台灣企業開拓跨境零售管道，無需耗資經營自有電商團隊。

黃澤新強調，eBay跨境易貿通不僅幫供應商省去了自行投入經營跨境電商的成本、縮短貨款收現時間，更透過eBay賣家增加汽車零配件的B2C零售市場和產品曝光機會。

此外，也讓台灣企業能指定eBay海外銷售站點，避免新增的跨境電商零售機會影響既有的出口批發業務。期待更多的台灣汽車零配件供應商與製造商加入。

eBay跨境易貿通助台汽車零配件業者無痛加入跨境電商，搶占海外零售商機。圖／eb...
eBay跨境易貿通助台汽車零配件業者無痛加入跨境電商，搶占海外零售商機。圖／ebay提供
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eBay跨境電商英國
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