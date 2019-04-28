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電動機車不補助了？Gogoro：過渡期啦

2019-04-28 17:22經濟日報 記者邱馨儀╱即時報導

近期傳出電動機車補助無預警關閉，引發計畫購買的車主與經銷商一片恐慌。不過，與電動機車補助關係最密切的電動機車主力品牌Gogoro卻老神在在的說，這是過渡期啦，政府很努力的在找其他的來源，應該很快就可以解決了。

對於電動機車補助即將用罄，經濟部表示，「石油基金應援」，讓業者與經銷商頓時安心，今年台灣的電動機車銷售量可望再創新高。

根據經濟部回應立委的說法是，政府還是會推廣電動機車，如果6億元的補助預算用完了，會用石油基金來支援。依據經濟部的估算，原先的預算可以支撐到6月底，7月之後由石油基金支付。

Gogoro行銷總監陳彥揚表示，去年全年Gogoro銷售7.8萬台，今年至今已銷售3萬多台，消費者對於電動機車的接受度愈來愈高，政府也積極尋求補助資金來源，對電動機車的發展意義重大。

Gogoro近期推出新車款，對於銷售幫助相當大。今年第3季起，將陸續見到更多合作夥伴的電動機車，Gogoro 將與夥伴一起帶動台灣電動機車產業邁向蓬勃發展。

下半年，三大合作夥伴 YAMAHA、宏佳騰、PGO 將陸續推出以 Gogoro 能源網路平台為基礎的電動機車，預期也將帶動台灣整體電動機車產業發展，包含品牌端、供應商、銷售通路等，並給予年輕學子更多學習與就業的機會。

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