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連七漲！明起汽油漲0.1、柴油漲0.5元

2019-04-28 12:42經濟日報 記者戴慧瑀╱即時報導

中油今（28）日宣布，自明日凌晨零時起汽油價格調漲0.1元，柴油調漲0.5元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.6元、95無鉛汽油每公升30.1元、98無鉛汽油每公升32.1元、超級柴油每公升27.3元。

中油表示，本周受美國通令全球5月起停止進口伊朗原油，違者將施以最嚴厲金融制裁影響，帶動國際油價跳漲，創下去年10月底以來最高價。本周調價指標7D3B週均價為每桶73.59美元，較前周70.83美元上漲2.76美元，新台幣兌美元匯率貶值0.026元，國內油價依公式計算漲幅為3.19%，按浮動油價調整原則，本周汽、柴油每公升應各調漲0.9元及0.6元。

不過，中油說，本周採「先亞鄰、後平穩」方式調價，調整後本周汽、柴油零售價應分別調漲0.1及0.5元。

本周92無鉛汽油亞鄰最低價限制（以92無鉛汽油為計算基準），調整後汽、柴油僅可各調漲0.2元及0.6元，其中95無鉛汽油價格為每公升30.2元；超過30元部分再依油價平穩措施（以95無鉛汽油標準），由中油吸收25%，汽、柴油每公升應各吸收0.1元，實際調整金額汽、柴油各漲0.1及0.5元，。

國際油價中油美元匯率
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