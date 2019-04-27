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經濟部重申推動台灣能源轉型 達成非核家園目標不變

2019-04-27 18:53經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

民間團體今（27）日發起廢核遊行，提出「告別核電，風光明媚」的訴求，經濟部表示，政府自2016年起即以非核家園為目標，推動台灣能源轉型，規劃節能、創能、儲能與智慧系統整合等各項工作，能源政策方向與遊行民眾訴求一致，達成非核家園的目標不會改變。

對於擁核團體也提出核能應重新納入能源選項訴求，經濟部重申，政府已歸零思考，無預設立場，務實檢視核能延役或核四重啟可行性，但客觀事實不可行且地方政府不支持，核廢料無處可去，延役或重啟困難重重，只能在執照限期內做好安全運轉。

經濟部表示，為達成《環境基本法》非核家園目標，能源轉型政策以展綠、增氣、減煤、非核為主軸，增加使用低碳潔淨能源，可增加能源自主、降低空污，並可避免核災風險。

針對再生能源部分，經濟部說明，太陽光電夏季發電多，可提供尖峰用電需求，離岸風電冬季發電多，可減少燃煤發電，故政府以太陽光電及離岸風電為主要發展項目。

在太陽光電方面已完成「太陽光電二年推動計畫」，迄2018年實際設置量達1.77GW，超越原規劃設置目標，風力發電方面也已完成離岸風電5.5G之遴選及競價等相關作業，預期可順利達成2025年發電占比20%目標，同時預估可增加2.2兆綠能投資、創造13.8萬人次綠領工作機會，帶動綠色經濟成長。

經濟部進一步說明，在改善空污方面，目前已沒有新擴建燃煤機組規劃，燃煤機組除役後也會改建為燃氣機組，投資空污防制設備，並於空品不良時期配合降載，在低碳潔淨能源結構轉型下，預估2025年整體電力系統空污排放可較2017年減少約45%。

至於民眾擔心的缺電問題，經濟部表示，經過近三年來的努力，國內供電已大幅改善，在2018年6月之後，台電每天發布的供電燈號，也已經不再出現橘燈。

備用容量率今年將可以回到法定的15%，另外備轉容量率亦由剛接手時的1.64%（2016年5月31日），持續好轉，預計在今年夏季回到10％。

經濟部表示，在核廢料無處去、現有運轉中的核能機組將被迫於原規劃的時限內停止運轉，已是不爭的事實下，考量國內民生及產業發展的電力需求，核電及火力機組陸續除役，因此規劃2020年至2025年的各項電力開發計畫，包括大潭、興達、台中及嘉惠等相關配套，將嚴格管控各項計畫進度，確保國內供電無虞。

經濟部最後強調，政府充分展現達成非核家園目標的決心與行動力，未來將持續落實各項能源轉型工作，期待全民將對非核家園的盼望轉化為行動力，共同參與國家能源轉型工程，達成非核及永續家園願景。

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