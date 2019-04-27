勞退雇主提繳工資才3.8萬元 自提勞工高達6.4萬元

2019-04-27 12:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



勞退新制自提可以享受稅賦優惠及收益分配，因此參加自提人數逐年增加，數據顯示，去年勞退新制提繳人數677.7萬餘人中，雇主提撥平均工資只有3萬8,288元，但個人自提平均工資高達6萬4,274元，顯示參加自提的勞工屬於薪資水準較高族群。

若屬受委任工作者，如總經理、經理人等，平均自提工資更高達12.6萬元。

統計資料也顯示，雇提加上自提平均工資為3萬8,447元，各行業中平均提繳工資以電力及燃氣供應業6萬7,909元最高，其次是金融保險業5萬5,968元、出版傳播及資通訊業5萬125元排名第三。

勞退新制強制雇主為受僱員工按月提繳薪資6%，勞工個人也可以參加自提，因為可享免稅優惠，最多也是自提6%。為鼓勵國人存退休金，實際從事勞動的雇主、受委任工作者及自營作業者（如攤眅、計程車司機），雖不適用勞基法，也可以參加自提，原本無法免稅，但立院昨天三讀通過勞退條例修正案，擴大所有自提對象都可享有免稅優惠。

截至去年底，雇提加上自提，總計全國有677萬7,903人提繳退休金，其中只有雇主提繳者673萬984人，個人提繳者52萬326人，自提比例約7.6%。

不同於勞保投保薪資最高等級只有3萬5,800元，勞退新制提繳級距最高為15萬元，也就是無論是雇提或是自提，可以根據實際薪資提繳退休金，因此從平均提繳工資，也可以看出薪資結構。

以去年為例，雇主提撥平均工資只有3萬8,447元，但是參加自提的平均提繳工資卻高達6萬4,274元，顯示行有餘力參加自提的勞工，都屬薪資相對較高的族群；實際從事勞動的雇主平均提繳工資5萬5,037、自營作業者平均提繳工資3萬5,569。

平均提繳工資最高的是受委任工作者，平均提繳工資高達12萬6,341元。

勞動部表示，受委任工作者一般指的是董事長、總經理，或是與公司簽訂委任關係的經理級人物等，非屬勞基法的僱傭關係。由於都屬公司經營管理階層，薪資也屬金字塔的頂端。