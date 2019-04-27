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自提退休金了嗎？勞退自提因這緣故去年暴增9萬人

2019-04-27 12:33經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

勞退自提人數跟著基金操作績效走？最新統計顯示，勞退自提人數去年暴增9萬餘人，衝破50萬人，達到52萬人，創勞退新制開辦以來紀錄，更是歷年四、五倍以上；推測與前年基金創史上最佳投資績效，該年度平均每位勞工分到1.2萬元有關，吸引不少勞工搶搭自提列車。

歷年統計的確顯示，投資績效愈好，隔年自提人數增加愈多。

2005年開辦的勞退新制，由雇主每月提撥薪資6%到受僱勞工個人帳戶，但為鼓勵勞工自存退休金，適用勞退新制勞工，也可每月自提6%，自提金額享有免稅優惠， 而且自提金額也可分配收益，並保證兩年定存利率。

不過，多年來參加自提人數始終增速緩慢，自提比率只有5~6%之間。

2012年勞保基金破產危機浮現後，勞保年金改革議題搬上檯面，為了加強勞工退休保障，勞動部力推鼓勵勞工除了雇主提撥退休金外，自己也相對提撥，以彌補退休時勞保年金不足，惟效果有限。儘管每年初入職場勞工增加數十萬人，但每年參加自提人數卻只增加1、2萬人，不成比例。

直到前年2017年勞退新制基金投資收益創下1,407億新高紀錄，去年3月勞保局公布最終分配收益，平均每人高達1萬2,600元，隨著媒體大篇幅報導參加新制勞工可分配收益，而且雇提與自提都可分紅，不少勞工心動，詢問自提勞工明顯增多。

最新統計出爐，果然去年自提人數暴增九萬餘人，創史上增幅最大，為往年四、五倍以上。自提人數衝破50萬人，總數52萬326人，若以該年度提繳人數677.7萬人計算，自提比率大幅增加到7.6%，較前一年的6.5%，增加1.1個百分點，自提比率也是創新高。

觀察歷年勞退自提人數變化，也可發現與勞退新基金投資收益呈現正相關，每當基金投資績效愈好，隔年自提人數增加明顯。

例如2009年、2013年、2014年，基金收益都突破5%以上，連帶隔年勞退自提人數都明顯增加，例如2010年增加4.6萬人。2015年增加3萬餘人。近幾年2016年、2017年基金連續創下佳績，自提人數增加2.7萬人、9萬人。

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