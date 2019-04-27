雇主欠退休金、資遣費加重罰 最高150萬

2019-04-27 00:25 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ／台北報導



立法院昨天三讀通過「勞退條例」部分條文修正案、勞基法部分條文等案，在院長蘇嘉全（右）敲錘定音後，將這些攸關民生議題法案一一入法。 記者許正宏／攝影 分享 facebook

立法院昨天三讀通過勞工退休金條例修正案，對積欠退休金、資遣費的雇主加重處罰，最高額度由新台幣廿五萬元增至一百五十萬元，勞動部並得公布公司與負責人名稱。此外，取得永久居留許可的外籍人士，可以適用勞退新制，估計一萬五千人受惠。

近年國內爆發多起積欠退休金或資遣費爭議，纏訟多年，損害勞工退休生活。這次修法將積欠退休金或資遣費的雇主，由現行廿五萬元以下罰鍰，提高至卅萬至一百五十萬元，並且限期給付，如果屆期未給付者，應按次處罰。

如果雇主未依規定繳納退休金或滯納金，且無財產可供執行，或其財產不足清償，由其代表人或負責人負清償責任；雇主未繳納退休金等權責，將優於普通債權，必須優先清償。為督促雇主提繳勞退金與繳納滯納金，勞動部應公布違規的事業單位與負責人名稱。

修正後的勞退條例也擴大勞退新制適用對象，取得永久居留許可的外籍人士，包括外配或一般外籍人士，均可適用，估計有一萬五千人受惠；另外為了鼓勵自營作業者、實際從事勞動的雇主、受委任工作者等「職業勞工」每月自提百分之六的退休金進入個人勞退帳戶，新法規定相關金額不計入所得稅課稅，受惠者超過十萬人。

此外，過去在勞工去世後，家屬領取勞退金的請求權期限是五年。以去年底而言，全國約兩萬兩千人死亡屆滿五年，遺屬仍未請領，四億多元退休金充公。這次修法也將遺屬及法定請領人的勞退帳戶請求權期限，放寬到十年。

颱風天出外勤 雇主須提供防護設備

【記者程嘉文／台北報導】立院昨天三讀通過職業安全衛生法修正案，將風災危害情況納進法條，要求雇主對於颱風天擔任外勤的員工，必須提供防護設備。另外也三讀修正勞基法，使用派遣勞工的要派單位，若在派遣單位積欠工資時，有補充給付之責任。

同時，為避免派遣單位以「要派契約期間」作為與派遣勞工訂定定期契約的理由，規避勞工法令相關終止契約及給付資遣費的責任，此次修法條文也明定，派遣單位與派遣勞工訂定的勞動契約，應為不定期契約。

立院昨也三讀修正勞工退休金條例，這三個攸關勞工的修正案，預計均可望在五一勞動節之前公布生效。