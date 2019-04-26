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經濟部台灣會展獎暨綠色會展獎 得獎名單今揭曉

2019-04-26 22:50聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

經濟部國際貿易局委託中華民國對外貿易發展協會執行「推動台灣會展產業發展計畫」(MEET TAIWAN)今天舉辦「108年度經濟部台灣會展獎」暨「綠色會展獎」頒獎典禮，並邀請評選團與顧問團及SGS、BSI兩大驗證機構代表到場觀禮授證；本屆台灣會展獎與綠色會展獎參賽件數創歷年新高，競爭激烈、各放異彩，彰顯台灣會展界的超高水準，除了追求創新超群的服務品質外，更力行實踐綠色會展。

由經濟部設置的「台灣會展獎」，自民國98年起開始辦理，旨在鼓勵我國會展業者創新，提升服務品質及實踐環保，樹立會展產業優質標竿典範，強化我國會展品牌形象，是會展界奧斯卡獎。該獎參賽案件逐年增長，今年總計有超過70件知名會展活動參賽，創歷屆新高，經評選委員精心挑選出7名得獎案件。

貿協表示，本次得獎專案可歸納5大特色，分別為:

 (一)透過會展活動創造我國產業價值。例如:2017年世界洋服同業聯盟第37屆年會向世人展現台灣手工洋服產業製作臻世界級水準；馬拉松運動博覽會帶動我國路跑運動產業發展；台灣國際工具機展協助機械產業為我國貿易出口創佳績；

(二)有效運用最新科技，協助與會者學習，增進與會效益。例如:2018年第11屆亞太心律醫學會學術會議透過最新科技以3D、VR等技術引領亞洲醫療技術；

(三)落實綠色會展概念。例如:2017生態交通全球盛典、生態交通世界大會將綠色概念延伸至環境教育、永續城市議題並擴大生態交通之意涵；

(四)注重社會企業責任。例如:2018台北國際藝術博覽會將藝術融入生活，對我國藝術教育及藝術市場皆有重大貢獻；

(五)提升台灣國際會展形象。例如: 2018巴德藥廠年會活動規劃融入地方文化特色，呈現台灣自然人文魅力。綜觀本屆得獎專案，無論在活動規劃執行、環境和社會貢獻及提升整體國際形象等方面，皆展現卓越水準，不僅為國內業者樹立標竿典範，更是產業提升的新里程碑。

本次頒獎典禮同時表揚107年參與「綠色會展指南」導入的主辦單位，貿協表示，透過獲獎單位的綠色作法，可觀察出雲端科技、行動載具及系統取代木作裝潢等輔助會展活動綠色化的元素，減少剩食及結合社會公益也是重要亮點。

此外，MEET TAIWAN計畫也輔導業者取得ISO 20121活動永續管理系統認證，包括巨蛋展覽股份有限公司，威立顧問股份有限公司及國立台灣海洋大學舉辦的「第四屆氣候對海洋頂端掠食者之衝擊國際研討會」，福容飯店亦取得ISO 14064-1碳盤查認證，各由SGS台灣檢驗科技股份有限公司及BSI英國標準協會代表授證，除讓業者接軌國際，更讓「永續綠色」擦亮台灣會展品牌。

根據MEET TAIWAN計畫統計，去年在台舉辦的展覽場次達279場，國際會議舉辦場次達277場次，企業會議暨獎勵旅遊127場次，吸引超過28萬名以上的外籍人士來訪，為我國創造了約新台幣460億元的產值，顯示台灣會展產業的驚人潛力。

綠色會展獎得獎單位暨國際認證單位及外貿協會秘書長葉明水 (中央左五)與經濟部貿易...
綠色會展獎得獎單位暨國際認證單位及外貿協會秘書長葉明水 (中央左五)與經濟部貿易局副局長李冠志（中央 右五) 共同合影。貿協提供
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外貿協會葉明水秘書長頒發台灣會展獎最佳展覽獎展盟展覽有限公司。貿協提供
外貿協會葉明水秘書長頒發台灣會展獎最佳展覽獎展盟展覽有限公司。貿協提供
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