經濟部台灣會展獎暨綠色會展獎 得獎名單今揭曉

2019-04-26 22:50 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



經濟部國際貿易局委託中華民國對外貿易發展協會執行「推動台灣會展產業發展計畫」(MEET TAIWAN)今天舉辦「108年度經濟部台灣會展獎」暨「綠色會展獎」頒獎典禮，並邀請評選團與顧問團及SGS、BSI兩大驗證機構代表到場觀禮授證；本屆台灣會展獎與綠色會展獎參賽件數創歷年新高，競爭激烈、各放異彩，彰顯台灣會展界的超高水準，除了追求創新超群的服務品質外，更力行實踐綠色會展。

由經濟部設置的「台灣會展獎」，自民國98年起開始辦理，旨在鼓勵我國會展業者創新，提升服務品質及實踐環保，樹立會展產業優質標竿典範，強化我國會展品牌形象，是會展界奧斯卡獎。該獎參賽案件逐年增長，今年總計有超過70件知名會展活動參賽，創歷屆新高，經評選委員精心挑選出7名得獎案件。

貿協表示，本次得獎專案可歸納5大特色，分別為:

(一)透過會展活動創造我國產業價值。例如:2017年世界洋服同業聯盟第37屆年會向世人展現台灣手工洋服產業製作臻世界級水準；馬拉松運動博覽會帶動我國路跑運動產業發展；台灣國際工具機展協助機械產業為我國貿易出口創佳績；

(二)有效運用最新科技，協助與會者學習，增進與會效益。例如:2018年第11屆亞太心律醫學會學術會議透過最新科技以3D、VR等技術引領亞洲醫療技術；

(三)落實綠色會展概念。例如:2017生態交通全球盛典、生態交通世界大會將綠色概念延伸至環境教育、永續城市議題並擴大生態交通之意涵；

(四)注重社會企業責任。例如:2018台北國際藝術博覽會將藝術融入生活，對我國藝術教育及藝術市場皆有重大貢獻；

(五)提升台灣國際會展形象。例如: 2018巴德藥廠年會活動規劃融入地方文化特色，呈現台灣自然人文魅力。綜觀本屆得獎專案，無論在活動規劃執行、環境和社會貢獻及提升整體國際形象等方面，皆展現卓越水準，不僅為國內業者樹立標竿典範，更是產業提升的新里程碑。

本次頒獎典禮同時表揚107年參與「綠色會展指南」導入的主辦單位，貿協表示，透過獲獎單位的綠色作法，可觀察出雲端科技、行動載具及系統取代木作裝潢等輔助會展活動綠色化的元素，減少剩食及結合社會公益也是重要亮點。

此外，MEET TAIWAN計畫也輔導業者取得ISO 20121活動永續管理系統認證，包括巨蛋展覽股份有限公司，威立顧問股份有限公司及國立台灣海洋大學舉辦的「第四屆氣候對海洋頂端掠食者之衝擊國際研討會」，福容飯店亦取得ISO 14064-1碳盤查認證，各由SGS台灣檢驗科技股份有限公司及BSI英國標準協會代表授證，除讓業者接軌國際，更讓「永續綠色」擦亮台灣會展品牌。