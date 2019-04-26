台灣建築中心 成立中部辦公室

2019-04-26 20:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



財團法人台灣建築中心中部辦公室今(26)日舉行成立揭牌典禮，由台灣建築中心董事長楊欽富及執行長許世杰共同主持。

包括內政部建築研究所所長王榮進、立法委員黃國書、行政院中部聯合服務中心執行長方昇茂、台中市都發局長黃文彬、建設局長陳大田局長、台灣建築學會理事長陳慶利及建築產業代表近百人到場見證。

楊欽富表示，近年來建築隨著多樣化、特殊化、高層化、智慧化、健康化、永續化的趨勢發展，民眾對建築環境的安全性、舒適性與便利性的要求也與日俱增。

面對如此快速變遷的生活環境，建築中心在內政部建築研究所指導下，致力於台灣建築的認證及推廣等工作業務。

這次藉著中部辦公室的成立，將持續協助政府推動建築發展工作，並推動中部地區建築產業的轉型與進步，未來中部辦公室也將著重深耕中部地區建築產業的影響力，並進一步發揮社會的影響力。

台灣建築中心自1999年成立，為內政部輔導成立的檢測及評定機構，更是台灣第一家建築新技術、新工法、新設備及新材料性能規格評定專業機構。