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經濟部台灣會展獎暨綠色會展獎 得獎名單今揭曉

2019-04-26 19:21經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

「108年度經濟部台灣會展獎」暨「綠色會展獎」，為經濟部國際貿易局委託外貿協會執行「推動台灣會展產業發展計畫」獎項，頒獎典禮於今(26)日舉辦，今年有超過70件知名會展活動參賽，挑選出七名得獎案件。

由經濟部設置之「台灣會展獎」，自2009年起開始辦理，主要鼓勵會展業者創新，提升服務品質及實踐環保，樹立會展產業優質標竿典範，強化我國會展品牌形象，是會展界奧斯卡獎。

本次得獎專案可歸納五大特色，分別為透過會展活動創造產業價值，例如2017年世界洋服同業聯盟第37屆年會向世人展現台灣手工洋服產業製作臻世界級水準；馬拉松運動博覽會帶動我國路跑運動產業發展

二是有效運用最新科技，協助與會者學習，增進與會效益，例如2018年第11屆亞太心律醫學會學術會議透過最新科技以3D、VR等技術引領亞洲醫療技術；三是落實綠色會展概念-例如：2017生態交通全球盛典、生態交通世界大會將綠色概念延伸至環境教育、永續城市議題並擴大生態交通之意涵；四是注重社會企業責任-例如:2018台北國際藝術博覽會將藝術融入生活，對我國藝術教育及藝術市場皆有重大貢獻。

五是提升台灣國際會展形象。例如:2018巴德藥廠年會活動規劃融入地方文化特色，呈現台灣自然人文魅力；綜觀本屆得獎專案，無論在活動規劃執行、環境和社會貢獻及提升整體國際形象等方面，皆展現卓越水準。

在政府的支持和業者的配合下，「綠色永續」已逐步落實於會展業界各利害關係者，關注面向從環保層面擴展到經濟、社會、及人才永續等。本次頒獎典禮同時表揚去年參與「綠色會展指南」導入之主辦單位，透過獲獎單位的綠色作法，可觀察出雲端科技、行動載具及系統取代木作裝潢等輔助會展活動綠色化的元素，減少剩食及結合社會公益也是重要亮點。

此外，該計畫也輔導業者取得ISO 20121活動永續管理系統認證，包括巨蛋展覽股份有限公司，威立顧問股份有限公司及國立台灣海洋大學舉辦的「第四屆氣候對海洋頂端掠食者之衝擊國際研討會」，福容飯店亦取得ISO 14064-1碳盤查認證，各由SGS台灣檢驗科技股份有限公司及BSI英國標準協會代表授證，除讓業者接軌國際，更讓「永續綠色」擦亮台灣會展品牌。

綠色會展獎得獎單位暨國際認證單位，及外貿協會秘書長葉明水（第一排左五)、經濟部貿...
綠色會展獎得獎單位暨國際認證單位，及外貿協會秘書長葉明水（第一排左五)、經濟部貿易局副局長李冠志(第一排右五) 共同合影。外貿協會／提供
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