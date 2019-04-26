大船入港！台商回流投資衝破2,000億元

2019-04-26 17:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



經濟部投資台灣事務所今（26）日再度召開「歡迎台商回台投資行動方案」聯審會議，核准一家「神秘電子大廠」及拓凱、順德、啟碁等回台投資案，總共創造新台幣685億元錢景，也使得台商回流投資累計金額一舉衝破2,000億元。

經濟部指出，這次某知名電子大廠預計投資約547億元，在全台數個工業區與科學園區增設研發與生產據點，生產高附加價值產品與關鍵零組件，以獲獎無數的研發實力與領先技術，帶動相關科技產業鏈，積極促成產業升級與轉型，將可帶來8,000個本國就業機會。

此外，拓凱以堅強技術實力橫掃高階網球拍、碳纖維自行車、賽車級安全帽、飛機座椅、醫療床板各大版圖，市佔率都穩居世界第一寶座。為了降低全球貿易戰衍生的營運風險，決定擴大投資台灣，在中部科學園區分二期興建廠房建置智能化生產線及高階製程實驗工廠，總投資金額超過60億元，新增超過400個就業機會。

全球導線架供應大廠順德工業以文具製造起家，自創「SDI」品牌行銷全世界，是台灣最大金屬文具廠，不滿足於只做文具，順德多次轉型升級，以66載金屬沖壓及精密模具製造實力研發導線架，成功跨足半導體、車用電子與工業用領域，其中半導體導線架市佔率全球第三。面臨美中貿易戰高關稅，決定回台擴大研發與生產規模，投資25.26億元於彰化、南投新建智慧化廠房與產線聚焦高附加價值產品，將可為地方帶來逾110個就業機會。

另一方面，啟碁從無線通訊、寬頻網路、車聯網、物聯網及智慧家庭等都不缺席，除了衛星電視天線產品與筆記型電腦內建天線產品居全球領先地位，車規無線模組與高頻雷達也是全球汽車電子主要供應商之一。此次為了配合客戶需求與全球產能規劃，增加生產與供貨彈性，砸下26.96億元擴建現有新竹廠與新增產線、購置台南科學園區既有廠房與設備，來擴充台灣生產規模，生產高附加價值的5G、家用車用等系列產品，可望帶來超過1,000個就業機會。

經濟部指出，「歡迎台商回台投資行動方案」從元旦實施迄今，已有40家廠商通過資格審查，總投資金額超過2,057億元，帶來超過21,200個本國就業機會，帶動臺灣近十多年來少見投資熱潮，該方案申請熱度也持續增溫，後續還有40、50家排隊，經濟部將繼續往2,500億元的年度目標衝刺，力拚提前達陣。