瑞銀解密：亞太億萬富豪人數占全球億萬富豪近四成

2019-04-26 16:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



亞太區億萬富豪有多少？根據瑞銀資料顯示，目前亞太區有814名億萬富豪，佔全球億萬富豪人口38%，亞太區億萬富豪資產有望於三年內超越美國的同級富豪。潛在成長動能，吸引銀行搶進。

根據瑞銀與資誠共同發佈的「2018億萬富豪調查報告」，亞太區億萬富豪資產有望於三年內超越美國的同級富豪。

以亞太最大財管銀行瑞銀為例，今年第1季，亞太區的投資資產總值增至4,050億美元，成為「亞太區內首家」資產管理規模超越4,000億美元的財富管理機構！

看準商機，瑞銀表示，將計畫加強中國、日本以及台灣業務發展，同時聚焦於香港和新加坡兩大亞洲財富管理服務樞紐，藉此鞏固亞太區內整體增長。

瑞銀今（26）日指出，今年第1季淨新資金流入錄得163億美元，創歷史新高，超過去年同年期的63億美元。因此今日報喜，指出自家已經成為亞太區首家資產管理規模越4,000億美元的財富管理機構。

瑞銀財富管理亞太區聯席主管盧彩雲表示：「我們的投資總監辦公室於2019年初堅守投資，呼籲客戶在股票市場保持及分散投資。年初至今，在此策略下瑞銀的委託投資服務帳戶實現理想成效，印證投資總監辦公室的精明見解。透過瑞銀旗下的投資平台「UBS Manage Advance」。系統性資產配置投資組合（Systematic Allocation Portfolio; SAP）不僅於2018年第4季協助客戶實現資本保值，更從今年牛市中獲利。瑞銀財富管理亞太區聯席主管August Hatecke表示，瑞銀亞洲客戶以企業家為主，由於永續投資在回報上媲美傳統投資，甚至能產生更加豐厚的投資收益，客戶也因此日漸關注永續投資範疇。舉例來說，先前推出全球第一個100%永續投資組合，並獲亞太區客戶廣大迴響，至今累積逾5.5億美元的投資資產規模。」

瑞銀在亞洲的財富管理客戶多為企業家，需要跨國銀行為其提供卓越的財富管理服務，就繁複的企業交易提供專業見解，並幫助他們確實執行交易。瑞銀在亞太區及全球各地均設有強大的投資銀行團隊，長期協助亞太區許多家族企業進行併購、首次公開招股及其他集資活動。

作為亞太區首屈一指的國際財富管理機構，瑞銀財富管理於亞太區內管理逾4,050億美元資產，並擁有超過1,000名客戶顧問，更於亞太區內十個市場設立12所財富管理辦事處，同時透過瑞銀證券在中國大陸設置三個交易服務據點，力求滿足財富管理客戶需求。

去年，瑞銀集團增持瑞銀證券（UBS Securities）股權，令其持股比例升至51%，成為首家在中國大陸的外資控股證券公司。