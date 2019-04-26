世界愈喧囂愈需要專注 經濟日報網推出會員服務

2019-04-26 16:31 聯合新聞網 台北訊



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針對用戶面對大量且紛亂的資訊而無法迅速掌握的痛點，經濟日報網即日起推出會員專區服務，我們提供給用戶的是—

新聞精摘

聚焦國際、總經、兩岸、證券及產業五大領域，每天早晚各20則精摘要聞，讓您在有限的時間內迅速得知當日國內外重要大事

新聞解析

彙整彭博、路透及華爾街日報等重量級財經外媒，提供最即時而權威的新聞分析，接軌世界零時差

產業分析

蒐羅國內分析產業發展趨勢的第一線研究機構工研院、資策會等的深度產業報告，協助您精準掌握產業動態、發展趨勢，據此做出投資決策

評論與觀點

邀約財經外媒如彭博、路透、金融時報等及國內名家專欄，呈現深度評論、獨到觀點，另類思維，提升洞察力

島嶼之外

台灣以外的世界很大，本專欄特邀在美、加、歐洲、日韓等地長年生活的台灣人，分享他們在職場、生活上體驗的社會、文化衝突、經濟現象，拓展您的國際視野

投資理財

本報長年舉辦的台股擂台賽，已成就一群台股操作的高手。這些擂台主將分享其操作心法；「名人投資」單元邀請達人提供外匯、基金、房產等投資要訣，讓小資族有所遵循

off學

下班後的生活及學習指南。「財經書房」精選坊間值得一讀的財經書籍，透過書摘為工作者注入成長動能。「品味生活」彙集生活中的美好，如精緻美食、頂級旅遊，讓您工作之餘品味人生

資訊圖表

看不懂政府部門發布的各項經濟指標？或是重要新聞裡的各項數據太複雜，難以消化嗎？有了視覺化的資訊圖表，就能化繁為簡、輕鬆理解

會員專屬線下活動

鎖定您關心的熱門議題，未來將舉辦會員專屬的小型沙龍及論壇，讓您參與討論，也可以成為意見領袖

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