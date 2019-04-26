營收衰退、大型化發展 這些年遊覽車營運趨勢有何改變？

2019-04-26 15:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



主計總處發布最新國情統計通報指出，根據交通部遊覽車營運狀況調查統計，2017年底遊覽車業者共922家，擁有車輛數1.6萬輛，分別較2011年增加1.9%及21.1%，但平均每車全年營業總收入，則由121.5萬元縮水至109.9萬元。

為了解遊覽車業者營運狀況，交通部每二年進行一次調查，根據最新統計顯示，由於營運競爭激烈，來台旅客自由行比率也愈來愈高，連帶衝擊遊覽車業市況，2017年平均每車營業總收入109.9萬元，較2015年117.4點萬元減少7.5萬元，甚至較2011年衰退超過10萬元。

根據遊覽車業者反映，營收衰退主要是因同業之間削價競爭，降低服務品質，減少租用意願，其次則是來台觀光團租車訂單減少，加上經濟不景氣影響國人租用意願。

截至2017年底統計，遊覽車業者922家，擁有車輛數1.6萬輛。其中，以擁有10~29輛車的業者482家占52.2%為主，較2011年底增加6.2%，擁有30輛車以上業者150家占16.3％，增幅也達53.1％，但擁有9輛車以下業者290家占31.5％，則減18.1％，顯示遊覽車業者朝大型化趨勢發展。

此外，2017年遊覽車平均車齡7.2年，較2011年減少1.1年，平均每車全年行駛里程為5.1萬公里，行駛總次數202次，也分別較2011年減少11.5%及41次。

另一方面，2017年遊覽車駕駛員平均年齡50歲、平均工作13.3年、每月平均薪資所得4萬元，分別較2011年增加1.2歲、2.1年及0.2萬元。

該項調查也指出，2017年平均每輛遊覽車曾經發生交通事故次數為1.4次，較2011年減少0.3次，但較2015年增加0.4次。