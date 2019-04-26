美大選政治砲火漸強 法人：AI精準醫療逆流而上

2019-04-26 12:50 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



美國總統大選議題浮上檯面，醫療保健成為兩黨攻防焦點，造成相關類股近期走勢震盪。法人指出，短期來看，政治因素為醫療產業最大逆流，但是若觀察2016年選後，政治口水退潮，醫療類股即再度重啟多頭攻勢，尤其是長期趨勢明確的精準醫療產業，累計至今漲逾四成，表現亮眼。

美國總統大選自兩黨初選開跑後，砲火越來越激烈。其中，醫保問題成為兩黨攻防的焦點，除民主黨人士提出新版「全民醫保法案」外，現任總統川普也承諾在選後解決醫藥費用高漲等問題，引發醫療保健與生技相關類股股價回挫。

第一金全球AI精準醫療基金經理人常李奕翰表示，回顧近幾屆美國總統大選，兩黨參選人為博取選票，都大力抨擊藥價問題，政治引發的漣漪。雖然對企業基本面毫無影響，但產生的負面效應，影響投資人信心，造成醫療類股回跌。

事實上，美國整體健康醫療產業每年總支出從未減少過，而醫療體系為解決日漸高漲的成本支出，近年紛紛轉向發展精準醫療，透過AI人工智慧技術，達到提前預測、精確治療效果，大幅降低醫療浪費的情形。

因此在2015年9月，當民主黨總統候選人希拉蕊高談闊論將打擊藥價時，NBI生技指數在短短6個月重挫23.8%，成為政治口水重災區；反觀精準醫療仍震盪小漲3.7%。而2016年選後至今，NBI生技指數僅反彈近13%，精準醫療則持續走高，累計漲幅已超過四成。