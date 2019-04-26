免稅天堂經濟實質法施行細則草案出爐 台商五要點因應

2019-04-26 10:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



以往被視為「免稅天堂」的開曼群島與英屬維京群島（BVI）近日陸續立法引進經濟實質的新規定，要求設立在這些免稅天堂的新舊公司，需具有真正的經濟實質。開曼群島繼今年2月底發布經濟實質法的施行細則，隨後又在4月初微調部分細節內容；BVI同樣受到台商廣泛使用，在4月23日發布施行細則草案，台商該如何因應？

資誠聯合會計師事務所Cayman／BVI經濟實質法負責會計師Kelli Dawson表示，BVI政府聲明了解該法規的實施可能造成公司出走潮，仍表示將會堅決執行經濟實質法的規定。

目前的施行細則草案正在向各界徵求意見中，考量亞洲企業在BVI登記家數眾多，BVI政府更將於4月29日與30日在香港召開說明會，資誠也將派員參加，預計說明會後不久，BVI政府將會公布最終版本的施行細則條文。

至於開曼群島與BVI在經濟實質法施行細則的差異，依據現有的法規與相關草案，資誠全球稅務服務會計師曾博昇彙總與比較開曼群島與BVI的重要條文如下：

一、申報個體

基本上，開曼與BVI的細則及草案差異性並不重大。其中二個地區均含括公司及合夥組織作為申報個體，但均排除境外稅務居民的適用性，也均要求申報個體提示足夠的證明文件以支持境外稅務居民身分，例如稅務居民證、稅籍編號、納稅證明、稅務申報書等。

二、實質營運要求

開曼與BVI均說明控股活動適用較低限度的實質營運要求，例如不需要於當地開立董事會，且可以外包當地專業機構提供員工及辦公室的要求，BVI的細則草案甚至說明消極性的控股公司的員工及辦公室要求，應該僅需要符合消極性的控股公司營運需求。

三、其他類型相關活動

其他類型的相關活動則需要符合較高的實質營運要求，包括當地的管理活動，例如開立適當次數的董事會，具備適當的員工及辦公室，具有適度的當地營業支出等。

四、彈性

相較於開曼2.0版細則，BVI的施行細則草案多了許多彈性用語，例如說明BVI稅局會用務實及商業上可行的解讀方式來執行法案。若申報個體表示有意願進行商業活動調整來符合BVI經濟實質要求，BVI稅局願意給予申報個體彈性時間來符合經濟實質要求。

此外，BVI對於2019年1月1日前已存在的BVI公司及合夥組織，給予半年的寬限期至2019年6月30日，但對於年度申報日，尚有不明確之處，仍待當地BVI政府釐清。

五、企業應重新檢視布局與架構 並注意各地法規差異

曾博昇指出，雖然針對純控股公司，依照開曼群島施行細則與BVI施行細則草案，均不要求在當地開立董事會，也可以透過外包方式符合法規要求，但個人與企業仍不可掉以輕心，特別針對其他類型的相關活動，例如轉單或總部活動，仍應具備相當的當地實質，個人與企業均需要爭取時間進行妥善規劃。

曾博昇表示，透過開曼群島與BVI施行細則草案出台，我們可以進一步了解此法案的預計執行方式，其他的低稅或免稅國家及地區也將陸續出台施行細則。