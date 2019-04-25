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董明珠再出手 銀隆前總裁孫國華等6人被抓

2019-04-25 23:03聯合報 記者林宸誼╱即時報導

格力電器董事長董明珠又再次出手了，銀隆新能源股份有限公司（簡稱「珠海銀隆」）官方微信25日發文，確認大股東魏銀倉身處美國、原總裁孫國華等6人已被刑事拘留數日，所涉及的7起刑事和民事案件，案值高達人民幣14億元（新台幣65億元）。

中國企業家報導，銀隆集團是珠海銀隆的第一大股東，由魏銀倉全資擁有，根據天眼查，銀隆集團至今仍持有珠海銀隆26.15%的股權，而董明珠則是珠海銀隆的第二大股東，持股比例為17.57%。

在被自己創立的珠海銀隆告上法庭後，魏銀倉只在媒體上發過一次聲，之後就一直處於失聯狀態，直到25日被證實身處美國。

在董明珠入股珠海銀隆第二年，從2017年7月開始，珠海銀隆高管團隊開始大調整，創始人魏銀倉辭任董事長，核心業務分管副總裁多由原格力背景員工接手。

珠海銀隆的工商資訊變更記錄顯示，2017年11月29日，公司法人代表由魏銀倉變更為孫國華，孫自2001年便跟隨魏銀倉創業，曾是銀隆集團的二把手。

珠海銀隆高管指出，新管理團隊發現問題越來越多，於是聘請律師進行盡責調查，發現的多宗不合規財務帳目在董事會上通報，引起了股東震動，公司管理層於2018年10月18日對大股東魏銀倉提起了民事訴訟。

珠海銀隆是一家新能源汽車和電池製造商，2016年董明珠以個人身分入股珠海銀隆。

銀隆新能源微信公眾號截圖
銀隆新能源微信公眾號截圖
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銀隆新能源外觀。格力電器微信公眾號截圖
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銀隆公布大股東涉及7起案件。中國經濟網
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