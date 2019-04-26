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產創租稅優惠延10年 初審過了

2019-04-26 00:21聯合報 記者江睿智／台北報導

經濟部次長林全能表示，初審通過產創條例展延十年，代表企業可安心投入相關創新研發。...
經濟部次長林全能表示，初審通過產創條例展延十年，代表企業可安心投入相關創新研發。 記者黃義書／攝影
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立法院經濟、財政委員會昨天聯席審查「產業創新條例」部分條文修正草案，其中租稅優惠展延十年獲初審通過。至於智慧機械、5Ｇ投資抵減，及未分配盈餘進行實質投資得列減項等，則保留送朝野協商。

經濟部常務次長林全能表示，昨天初審通過產創條例展延十年，代表企業可以安心投入相關創新研發。根據經濟部評估，產創條例展延十年預期能促進ＧＤＰ（國內生產毛額）每年增加七千四百多億，每年創造就業人數超過五千四百人。

立法院昨初審通過的產創條例第七十二條的關鍵性條文，包括研發投資抵減、天使投資人半數投資額抵稅、有限合夥創投穿透式課稅、員工獎酬工具擇低課稅等租稅優惠，全都展延十年，期限至二○二九年十二月三十一日。

至於鼓勵企業投資智慧機械及5Ｇ（第十條之一）、技術入股（第十二條之一）、創作人配股緩課規定（第十二條之二）、增訂未分配盈餘減除規定（第二十三條之三）等，則因仍有歧見，保留送朝野協商。

官員表示，租稅優惠方向大致不會變，但因朝野立委對產創條例部分條文現有很多提案，多是加碼，因此保留協商。林全能表示，經濟部會盡力說明、使院版順利通過。

立委關切增訂未分配盈餘減除規定，是否會造成租稅不公平。對此，財政部賦稅署長李慶華表示，企業盈餘已經課過營業所得稅，未分配盈餘之所以加徵課稅百分之五，是為了防止公司以此方式規避股東的個人稅負，但若確定未分配盈餘是用於實質投資，就沒有避稅疑慮，因此考量可以做為減項扣除。

李慶華並說，未分配盈餘用於實質投資認定，因適用營利事業多達二萬家，工業局事前審查較困難，因此交由國稅局在企業申報時審查相關文件，若有認定疑慮，國稅局將會詢問工業局意見。

天使投資財政部創投智慧機械減稅

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