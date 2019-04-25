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《我們的青春，在台灣》：一場與自己的直球對決

台商前進韓國投資 該注意哪些要點？

2019-04-25 17:21經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

台灣也可以結合韓國創新能量，讓現有優勢發揮得更淋漓盡致。 本報系資料庫
台灣也可以結合韓國創新能量，讓現有優勢發揮得更淋漓盡致。 本報系資料庫
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為協助台商了解韓國投資環境，資誠聯合會計師事務所與KOTRA（大韓貿易投資振興公社）今（25）日共同主辦「韓國投資研討會」，並且邀請隸屬於韓國政府的投資顧問中心（ICC），分析韓國投資環境、獎勵優惠措施、勞動制度與稅務等議題。

》韓國創新能量強 積極吸引外商投資

資誠稅務法律服務營運長許祺昌表示，根據2019年彭博全球創新指數排行榜，韓國因關鍵技術持續投資以及制定鼓勵新創的法規，已連續六年蟬聯榜首，其中以研發強度、製造業附加值、高科技公司密度指標表現突出，展現投資利基。

許祺昌指出，韓國去年度外國人直接投資（FDI）金額再創歷史新高，且已與全球逾50國簽訂自由貿易協定，企業選擇投資韓國，不僅可進入韓國市場，更可延伸觸角至整個亞洲與全球。

韓國投資顧問中心ICC表示，韓台友誼已有多年歷史，雙方交流十分多元，從影視文化、電信、金融，到電子、醫療等。為達成「外國人直接投資連續5年超過200億美元」的目標，韓國政府積極規劃「2019年度吸引外國人投資計畫」，各地方政府及經濟自由區廳將在今年推動多項投資計畫尋求更多外國直接投資，投資重點領域將包括汽車自動駕駛、醫療、智慧家庭、節能方案以及氫能技術等，以發揮韓國技術優勢和提升價值創造能力，將外國投資與政府專案對接，增強韓國製造業實力並促進地區經濟活力。

》韓國未分配盈餘稅 實質投資可抵減

資誠稅務法律服務會計師劉欣萍指出，韓國政策聚焦創新、催生獨角獸、鼓勵發展生技、綠能等，都不約而同與台灣產業政策類似，台灣也可以結合韓國創新能量，讓現有優勢發揮得更淋漓盡致。為鼓勵外國人投資，韓國政府提供稅收減免、土地扶持、現金補貼等多項優惠措施，只要符合相關規定，可享受多樣的租稅優惠。

劉欣萍表示，由於台灣與韓國尚未有租稅協定，過往台商多習慣透過第三地境外公司做轉投資，然而考量近期境外公司經濟實質規範，台商是否仍透過第三地轉投資有待商榷，站在台灣集團整體角度，間接投資稅負有可能更高。

舉例來說，韓國子公司匯出股利的標準扣繳稅率是22% （含附加稅），如果是間接投資，則韓國股利扣繳稅無法回台扣抵，整體稅負成本可能更高。

劉欣萍提醒，韓國也有類似台灣的「未分配盈餘稅」，預計2020年12月31日停徵，但R&D、投入設備的金額及薪資的提升皆可抵減相關稅基。這種為了產業升級所做的投資，不加徵未分配盈餘稅的制度，也與我國近期修正產業創新條例，有利企業實質投資可抵減未分配盈餘稅的精神一致。

》前進韓國 量身訂做最適投資架構

劉欣萍指出，台商前往韓國，必須注意當地的稅務查核趨勢，包括透過大數據分析，更精準選案查核；加強查核藉由與關係企業及主要股東的交易或餽贈進行的避稅行為；以及透過跨境稅務資訊交換機制，加強境外反避稅的審查。

劉欣萍建議，赴韓投資的台商在規劃投資架構時，宜思考三大面向：一、持有策略，包括集團海外佈局思維及股利政策；二、價值鏈，包括韓國的功能、定位、利潤配置；三、組織重組。透過上述三大面向，台商可用整合性的策略來調整營運架構及商業模式，以提升企業的競爭力。

韓國台商資誠

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