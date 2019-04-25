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《我們的青春，在台灣》：一場與自己的直球對決

觀測浮標得數據 可準確預報颱風

2019-04-25 17:20台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

魏慶琳（右二）與楊穎堅（右三）帶領的研究團隊改良浮標技術，可讓颱風預測更準確。（...
魏慶琳（右二）與楊穎堅（右三）帶領的研究團隊改良浮標技術，可讓颱風預測更準確。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
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「透過浮標設置，可以獲得颱風及時資料，讓天氣預報更準確！」由台灣大學海洋研究所副教授楊穎堅帶領的研究團隊，透過改良觀測浮標，從2015年開始持續監測颱風動向與強度變化，經過長期的分析、校正及建立模型。楊穎堅於25日發表會上表示，未來會持續設置浮標，預測颱風動態，對台灣的天氣預報、防災有更多幫助。

颱風預報更準確

楊穎堅表示，以往台灣只能透過衛星知道海洋表面溫度來判斷颱風性質，不過他們將美國的浮標改良，並裝設於於自行研發的觀測儀器後，投放到颱風最可能的路徑上，這些儀器可以測量以往測不到的200公尺深的海水溫度、鹽度、表面水流等，讓颱風預測更準確。

他也提到，他們在2016年設置完儀器後，剛好尼伯特颱風就來了，團隊透過即時觀測資料發現，以往對颱風生成扮演很重要的海水溫度，因為尼伯特本身風速太強，反而導致上下層海水混合，使表面海溫降低，反過來限制颱風成長，也因此尼伯特並沒有像過往假設一樣會持續增強，是觀測上的突破。

可應用在防災

「透過及時數據觀測，可以讓氣象局判斷颱風是風還是雨比較大，克服以往沒有辦法知道颱風性質的問題」，楊穎堅說，但研究上會碰到許多挑戰，由於儀器有限，但颱風路徑多變，所以目前只能透過以往觀測資料，將儀器優先設在颱風熱點；儀器的材質是否耐強風、電池的續航力都是需要再更精進的地方。

現場也同步邀請台大海研所所長詹森在花蓮觀測船同步連線。他表示，台灣長年受颱風侵擾，如果能在台灣周遭海域設置更多儀器，讓颱風的強度、性質與走向可以更準確預測，對於台灣的防災有很大的幫助。本研究於今年4月發表於知名國際期刊《自然通訊》

【更多精采內容，詳見

尼伯特颱風台灣大學

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