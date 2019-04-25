AIT致函台灣政府 關切法令對新創不友善

2019-04-25 16:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ╱即時報導



俗稱Uber條款的「汽車運輸管理規則」103條之1修正草案的預告期「大限」進入倒數計時，上萬駕駛到凱道抗議，但交通部仍不打算與Uber相關的代僱駕駛等代表協商。美國在台協會(AIT)今天寫信給台灣政府，對交通部的草案明確表示不滿，希望台灣政府重新考慮這項草案。

AIT在信中明白指出「Uber條款」兩大不合理疑慮，包括要求每次載客後要回到營業地點、每次租賃時間要一小時，認為這兩項要求大幅降低駕駛、消費者的使用意願，等同禁止App叫車業在台灣的服務。

AIT表示，「有一家美國的App運輸服務提供業者」在台灣提供服務，已經解決先前的問題並與台灣政府達成協議，與租賃業者合作，也在台灣投入大量資金。但進行投資是因為假設台灣政府疑慮已經獲得解決，現在的草案會使這家App運輸服務業者無法在台灣獲利。

AIT指出，美國公司與監管機關合作後才對台灣市場投入大量資金，法規大轉彎是不可行的行為，等於App運輸服務被禁止。台灣政府可能會傳達出「台灣對創新者來說是一個不友善的環境』、「外商投資的風險地點」。台灣以拒絕創新服務的方式保護現有產業，將可能失去數位創新帶來的經濟成長和消費者利益。