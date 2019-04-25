亞盟金融投資旗下基金 獲准在韓註冊

2019-04-25 16:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



亞盟金融投資有限公司旗下基金，已經正式獲得韓國金融監督委員會 (Financial Services Commission, FSC) 核准在韓國註冊。

亞盟金融業務近來正迅速擴張，並將韓國視為實現布局全球抱負的關鍵市場。雖然韓國是亞洲地區資產管理產業最成熟的國家之一，韓國投資者仍持續尋求更多的海外投資機會，分散資產配置。亞盟金融將透過其領先行業的基金連結韓國投資者與美國信貸市場，提供多元布局全球市場的機會。

「這是亞盟金融重要的里程碑，」亞盟金融首席行政總裁張諾仁表示，「韓國金融監督委員會向以嚴格但公平的監管標準而備受國際尊重，能夠獲得認可讓我們深受鼓舞，我們相信這代表了世界各地監管機構的態度。」

亞盟金融致力於其全球擴張願景，並正在與全球監管機構進行討論，以將其基金產品擴展到新市場。它目前管理著超過2.6億美元的資產管理規模。根據彭博 (Bloomberg) 資料庫統計，亞盟金融旗下固定收益基金的表現，目前位居全球固定收益類別的第35名，成立18個月至今波動率不到1%。

亞盟金融旗下固定收益基金表現的一致性與穩定性，獲得多項深具國際聲望獎項的肯定，包括亞洲資產管理雜誌 (Asia Asset Management, AAM) 2019「香港最佳財富管理平台獎」，以及財資雜誌 (The Asset) The Asset Triple A Digital Awards 2018「最佳創新數據分析專案獎」等殊榮。