不怕美中貿易戰 群翊東南亞擴版圖

2019-04-25 16:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



群翊今天受邀參加法說會釋出營運展望，強調不擔憂美中貿易戰干擾，東南亞市場持續開拓版圖。

群翊總經理李榮坤也提到，東南亞市場有很大的成長空間，主要是配合客戶成長需求。