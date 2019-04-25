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不怕美中貿易戰 群翊東南亞擴版圖

2019-04-25 16:07經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

群翊今天受邀參加法說會釋出營運展望，強調不擔憂美中貿易戰干擾，東南亞市場持續開拓版圖。

群翊總經理李榮坤也提到，東南亞市場有很大的成長空間，主要是配合客戶成長需求。

東南亞法說會貿易戰

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