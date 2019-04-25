接見中小企業代表 蘇貞昌自嘲：無法捧場美吾髮

2019-04-25 16:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌。本報資料照片 分享 facebook 行政院長蘇貞昌25日接見全國中小企業總會代表，針對理事長李育家反映中小企業信用保證基金手續費0.75%過高，盼減低負擔，蘇揆當場承諾「可以喬」。蘇揆也以其知名的「光頭」自嘲，表示他認識李育家的哥哥李成家，他會打拚讓大家能育家、成家，唯有一點無法給他們捧場，是因他們公司叫「美吾髪」。

蘇貞昌今於行政院接見全國中小企業總會理事長李育家、監事長林坤榮、副理事長、常務理事、顧問等約30人。蘇揆致詞表示，全國企業有98%是中小企業，家數143萬家，中小企業每日為國家拚經濟、為經濟發展貢獻，也創造就業機會，他對此表示感謝。

李育家致詞時，陸續對蘇內閣多項政策表示肯定，包含產創條例5%未分配盈餘可進行投資抵減、推動5+2產業、促進台商回台投資並解決土地、人力、稅率等，還有改善假新聞議題，促進社會安定，讓中小企業更安心。

不過李育家也提出四點建議，第一為將勞工董事也納入公股行庫的董事會，以了解中小企業需求；第二，是調漲基本工資雖屬必然，但希望勿齊頭式調整，因企業所在鄉鎮、產業與利潤不同，盼能考慮到配套措施。

李育家接著指出，第三，中小企業支持非核家園，但期待供電穩定、電價合理。他說，2025年電價可能將調漲3成，希望能考慮在穩定供電之外，也考慮電價是否合理；第四，中小企業要獲得信保基金擔保的手續費過高，目前為0.75%，然信保基金手續費每年營收逾30多億元，希望能提撥一部分補貼手續費，減低貸款負擔。

蘇揆回應指出，李理事長講的許多事，很多他已經都有在做，例如過去公股銀行董事長、總經理考評只納入放款金額，但他將此納入放款家數。蘇揆說，關於信保基金手續費，政府政策是要大力幫助中小企業，政府不需要（靠這）賺錢，「手續費可以怎麼喬，我們來喬！」

不過對於公股銀行董事會納入中小企業代表，蘇揆則婉拒表示，若這部分工商團體、其他人也都要求進來，那銀行董事會人數恐怕要多好幾倍。