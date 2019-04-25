全球離岸風電產業高峰會 歐商：台風電2025增至5.5GW
歐洲在台商務協會（ECCT）25日與經濟部共同舉辦全球離岸風電產業高峰會，協同發起低碳倡議行動單位全球風能理事會（GWEC），邀請全球投資集團、能源公司、專案開發商與監管機構等，探討台灣離岸風電市場展望。
歐洲商會指出，台灣離岸風電市場在近幾年大幅度成長，並將持續茁壯發展，預計在2025年將增至5.5GW，可望為台灣推動大量投資計畫、建設、在地供應鏈，並創造工作機會。
歐洲商會分析，台灣風能產業的強健成長，若台灣達到5.5 GW目標，根據相關供應鏈企業所簽訂的合約，將帶來新台幣8,800億元投資金額，並創造20,000個工作機會。
經濟部長沈榮津表示，台灣海峽沿岸擁有數座全球一流的離岸風場，為發揮風電最大潛能，政府積極打造完善基礎建設，同時建構合宜的法規環境，達成2025年再生能源發電占比達20%目標，並吸引海內外離岸風電開發商投資。
歐洲商會執行長何飛逸也表示，台灣正邁向世界最大離岸風電市場之路，而高峰會選在此關鍵時刻舉行，將針對監管立法、金融與物流等三個面向所面臨的障礙，研討出確切解決方案，加速推動風能基礎建設，確立台灣作為全球再生能源領導者的地位之一。
GWEC執行Ben Backwell則表示，觀察近年外資不斷進駐台灣投資風電，可看出台灣成為亞洲第二大離岸風電市場的潛力；台灣主要都市首長也會面與討論風電產業的工作機會，並看好當地供應鏈，顯示台灣已做好投入離岸風電的發展的準備。
歐洲在台商務協會是促進台灣與歐洲之間商業投資的主要全國性組織機構，商會代表來自400家公司與組織，旗下共超過900名成員。歐洲在台的直接投資額超過500億美元，是台灣最大的外國投資者；ECCT的年度施政報告包括其理事會，並向台灣政府提出認定阻礙各行業發展問題的改善建議，藉此改善商業環境。
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