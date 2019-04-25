全球離岸風電產業高峰會 歐商：台風電2025增至5.5GW

2019-04-25 15:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



歐洲在台商務協會（ECCT）25日與經濟部共同舉辦全球離岸風電產業高峰會，協同發起低碳倡議行動單位全球風能理事會（GWEC），邀請全球投資集團、能源公司、專案開發商與監管機構等，探討台灣離岸風電市場展望。

歐洲商會指出，台灣離岸風電市場在近幾年大幅度成長，並將持續茁壯發展，預計在2025年將增至5.5GW，可望為台灣推動大量投資計畫、建設、在地供應鏈，並創造工作機會。

歐洲商會分析，台灣風能產業的強健成長，若台灣達到5.5 GW目標，根據相關供應鏈企業所簽訂的合約，將帶來新台幣8,800億元投資金額，並創造20,000個工作機會。

經濟部長沈榮津表示，台灣海峽沿岸擁有數座全球一流的離岸風場，為發揮風電最大潛能，政府積極打造完善基礎建設，同時建構合宜的法規環境，達成2025年再生能源發電占比達20%目標，並吸引海內外離岸風電開發商投資。

歐洲商會執行長何飛逸也表示，台灣正邁向世界最大離岸風電市場之路，而高峰會選在此關鍵時刻舉行，將針對監管立法、金融與物流等三個面向所面臨的障礙，研討出確切解決方案，加速推動風能基礎建設，確立台灣作為全球再生能源領導者的地位之一。

GWEC執行Ben Backwell則表示，觀察近年外資不斷進駐台灣投資風電，可看出台灣成為亞洲第二大離岸風電市場的潛力；台灣主要都市首長也會面與討論風電產業的工作機會，並看好當地供應鏈，顯示台灣已做好投入離岸風電的發展的準備。