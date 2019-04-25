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產業創新優惠稅率 展延10年

2019-04-25 14:41聯合晚報 記者葉卉軒／台北報導

立法院經濟委員會今（25）日初審《產業創新條例》修正案部分條文，其中第72條關鍵性條文都過關，包括研發投資抵減、天使投資人半數投資額抵稅、有限合夥創投穿透式課稅、員工獎酬工具擇低課稅等優惠全都展延10年，至118年12月31日。

不過，政院加碼的企業若將保留盈餘投入「實質投資」，可享免徵5%營所稅並未通過，將保留進入朝野協商。經濟部次長林全能指出，最終仍希望通過上述條文，如此才能讓企業更安心投入創新研發，也不會有租稅不公平情形。

林全能指出，《產創條例》修法將延長10年租稅優惠，根據經濟部先前提出的稅式支出評估，每年租稅損失約299.71億元，租稅效益304.28億元，相減後淨效益約4.57億元，10年下來約可增加稅收50億元。若全數條文審查通過，經濟部估每年GDP約可增加7400億元，每年更可再增5400多人就業機會。

林全能說，產業創新條例自99年實施至今，促成研發支出每年增加約916億元，高出原先目標的716億元，觀察企業繳交的營所稅，平均每年增加331億元，顯示產創確有效益。

立委曾銘宗、鄭天財、廖國棟、陳超明等人，則提出租稅優惠都集中大型企業，幾乎90%租稅優惠與獎勵都由製造業獨享，產創幾乎都是上市上櫃大企業在用，國內上百萬家中小企業很難享受到，因此要求經濟部於三個月內研擬「協助中小企業適用產創條例租稅優惠獎勵作法」。

曾銘宗也關心從促進產業升級條例到產創條例，政府到底減免多少稅收。財政部表示，88年至102年約15年間，稅損約1兆5198億元，平均每年投1000億。財政部也說，促產條例落日後，由於產業別、區域別租稅優惠取消，金額大幅下降，102年僅有884億，去年只有407億稅損。

林全營所稅

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