產創條例初審通過延10年 經濟部估年增GDP逾7400億

2019-04-25 12:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



立法院經濟委員會今（25）日進行《產業創新條例部份條文草案》審查，其中第72條的關鍵性條文初審通過，包括：研發投資抵減、天使投資人半數投資額抵稅、有限合夥創投穿透式課稅、員工獎酬工具擇低課稅等優惠全都展延10年，期限至118年12月31日。

不過，針對政院加碼的企業若將保留盈餘投入「實質投資」，可享免徵5%營所稅，在今日的立法院經濟委員中並未通過，將保留進入朝野協商。但，經濟部次長林全能指出，最終仍是希望能夠爭取這樣的情形，如此才能讓企業更安心的投入創新研發，也未有所謂租稅不公平情形。

此外，先前同樣備受關注的10條之1修正草案，為鼓勵企業投資5G、智慧機械，享有當年度投資抵減率5%，或分三年抵減率3%部份，今日也是未通過，將保留進入朝野協商。

林全能進一步指出，這次《產創條例》修法將延長10年租稅優惠，根據經濟部先前提出的稅式支出評估，每年租稅損失約299.71億元，租稅效益304.28億元，相減後淨效益約4.57億元，10年下來約可增加稅收50億元。

林全能表示，待《產業創新條例部份條文草案》全數審查通過後，經濟部估每年GDP約可增加7400億元，每年更可再增加5400多人的就業機會。

林全能說，產業創新條例自99年實施至今，促成研發支出每年增加約916億元，高出原先目標的716億元，觀察企業繳交的營所稅，平均每年增加331億元，顯示產創確有效益。

但，立委曾銘宗、鄭天財、廖國棟、陳超明等人，今日則提出這樣的租稅優惠都集中大型企業，幾乎90%的租稅優惠與獎勵都由製造業獨享，產創幾乎都是上市上櫃大企業在用，國內上百萬家中小企業很難享受到，因此要求經濟部於三個月內研擬「協助中小企業適用產創條例租稅優惠獎勵作法」。

此外，曾銘宗也關心從促進產業升級條例到產創條例，政府到底減免了多少稅收。財政部則說明，統計88年至102年約15年間，稅損約1兆5198億元，平均每年投入1000億。不過，財政部也說明，促產條例落日後，由於產業別、區域別租稅優惠取消，金額大幅下降，102年僅有884億，去年則只有407億稅損。