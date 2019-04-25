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林全能：產創條例對促進創新投資有帶動效果

2019-04-25 11:03聯合報系攝影中心 記者黃義書╱即時報導

經濟部次長林全能上午出席立法院經濟、財政委員會聯席會審查「產業創新條例修正草案」。立委要求說明過去實施產創條例的實際效益時林全能表示，99年5月開始實施產創條例當時，營所稅為2857億元，實施幾年後，106年則達到5033億元，7年間平均每年增加331億元。林全能說，雖然營所稅增加不能完全說是產創條例效益，但促進創新投資應該也有帶動效果。

經濟部次長林全能表示99年5月開始實施產創條例當時，營所稅為2857億元，實施幾...
經濟部次長林全能表示99年5月開始實施產創條例當時，營所稅為2857億元，實施幾年後，106年則達到5033億元，7年間平均每年增加331億元。記者黃義書／攝影
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經濟部次長林全能表示99年5月開始實施產創條例當時，營所稅為2857億元，實施幾...
經濟部次長林全能表示99年5月開始實施產創條例當時，營所稅為2857億元，實施幾年後，106年則達到5033億元，7年間平均每年增加331億元。記者黃義書／攝影
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經濟部

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