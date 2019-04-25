台經院2019年經濟預測維持2.12% 製造業測驗點連四升

2019-04-25 10:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



台灣經濟研究院今（25）日公布2019年經濟預測及營業氣候測驗點，在總體經濟預測方面，台經院預測今年國內實質GDP成長率為2.12%，與1月預測相同維持不變；另外，製造業營業氣候測驗點連四升、服務業轉升，營建業則再度轉跌。

台經院說明，去年第4季以來全球經濟需求轉弱，貿易及製造業活動降溫，主要國家貨幣政策立場轉向寬鬆，增添市場對於景氣趨緩的擔憂；在國內方面，儘管3月製造業相關數據表現仍疲弱，然受惠於出貨天數較上月多，加以國際油價上漲、非蘋陣營智慧手機相關晶片出貨回溫，拉貨力道增強，令原物料相關廠商與電子機械廠商對於當月景氣看法轉好。

服務業方面，因工作天數恢復正常，全球股市表現穩定，拉抬金融產業對當月景氣看法轉好；營建業則因砂石供料緊俏、空汙法對於營建工程機具控管嚴格，加上買賣雙方對於房價看法仍有落差，影響廠商對未來半年景氣看法轉趨謹慎。

展望未來，主要經濟體今年經濟成長表現恐多放緩，世界貿易組織（WTO）與國際貨幣基金（IMF）大幅調降今年全球商品貿易成長率預估，顯示全球貿易成長動能減弱，也使得台灣今年第1季外需表現疲弱；不過台經院指出，依照過去的經驗，製造業營業氣候測驗點連續四個月上升，下一季經濟成長率通常會比上一季高，因此展望後市仍相當有信心。

台經院表示，觀察近期的資本設備進口年增率，今年第1季較去年明顯上揚，顯示廠商看好下半年台灣出口將會好轉，導致提前進口資本設備來因應下半年產能將增加的趨勢，再搭配台商回流投資與政府刺激內需政策，顯示國內經濟成長將逐漸回暖，不過仍有若干不確定因素可能影響實際結果。

在內需方面，美中緩解帶動股市反彈走升，加上政府減輕民眾稅務負擔、補助節能家電與促進國內旅遊等擴大內需政策實行，均有助於提振消費，帶動民間消費動能溫和成長；預估2019年成長率為2.30%，較前次預測值增加0.10個百分點。

在固定資本形成方面，政府推動「歡迎台商回台投資行動方案」，其成效逐漸顯現，截至4月中為止，經濟部已通過35家廠商的申請，總投資金額逾1,370億元。此外，半導體設備進口連三月正成長表現，顯示國內廠商持續在台設廠投資，加以政府推動前瞻基礎建設，擴增公共建設支出與國公營事業投資。預估2019年整體固定資本形成成長率為5.36%，較前次預測時增加0.76個百分點；其中民間投資成長率為4.10%，較前次預測時增加0.92個百分點。

在貿易方面，全球景氣趨緩，主要國家經濟成長表現不如去年，貿易動能減弱，加上行動通訊產品買氣鈍化，且美國與其他國家的貿易談判結果尚未明朗，不確定因素影響廠商對投資、生產及出口之意願，因此台經院對今年輸出與輸入成長率及出口與進口金額成長率預測均呈下修。

在物價方面，儘管近期國際油價止跌回升，然受到全球經濟成長放緩需求轉弱，核心CPI年增率已連續五個月低於1%，加以天候良好，蔬果價格穩定，菸稅調漲效應淡化影響，使得近期物價平緩溫和；預期2019年CPI成長率為0.8%，較前次預測數據下修0.3個百分點。

在雙率的部分，觀察近期主要經濟體貨幣政策立場多趨寬鬆，美國聯準會預估今年不再升息，且將於9月結束縮表；歐洲央行決議推出新一輪定向再融資操作，同時維持政策利率不變。由於美國經濟基本面依舊強健，加上美國與其他國家的貿易爭端、英國脫歐等不確定因素仍存，連帶支撐美元走勢；因此，台經院預估今年平均30.8元新台幣兌1美元，較前次預測貶值0.05元。