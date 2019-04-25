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確定了！ 長榮空服員5月13日啟動罷工投票

下半年露曙光 台經院估今年經濟成長2.12%

2019-04-25 10:32經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

台灣經濟研究院今（25）日指出，台灣今年第1季外需表現疲弱，但資本設備進口年增率明顯上揚，反映廠商看旺下半年出口，搭配政府祭出的刺激內需政策，國內經濟將漸回暖，台經院據此預估今年國內經濟成長率2.12%，與前次（1月）預測值不變。

台經院分析，美中貿易緊張情勢緩解，帶動股市反彈走升，加上政府減輕民眾稅務負擔、補助節能家電與促進國內旅遊等擴大內需政策實行，均有助於提振消費，帶動民間消費動能溫和成長。預估今年成長率為2.30%，較前次預測值增加0.10個百分點。

在固定資本形成方面，今年以來行政院推動「歡迎台商回台投資行動方案」，成效逐漸顯現，截至4月中為止，經濟部已通過35家廠商的申請，總投資金額逾1,370億元。

此外，半導體設備進口連續三個月正成長表現，顯示國內廠商持續在台設廠投資，加上政府推動前瞻基礎建設，擴增公共建設支出與國公營事業投資。預估今年整體固定資本形成成長率為5.36%，較前次預測值增加0.76個百分點；其中民間投資成長率為4.10%，較前次預測時增加0.92個百分點。

在貿易方面，全球景氣趨緩，主要國家經濟成長表現不如去年，貿易動能減弱，加上行動通訊產品買氣鈍化，且美國與其他國家的貿易談判結果尚未明朗，不確定因素影響廠商對投資、生產及出口的意願。因此，預估今年輸出與輸入成長率分別為2.08%及2.75%，較前次預測值下修0.62與0.46個百分點；出口與進口金額成長率則為0.36%與1.10%，較前次預測下修2.17與1.93個百分點。

在物價方面，儘管近期國際油價止跌回升，但受到全球經濟成長放緩需求轉弱，核心CPI年增率已連續五個月低於1%，加上天候良好，蔬果價格穩定，菸稅調漲效應淡化影響，使得近期物價平緩溫和。預期2019年CPI成長率為0.80%，較前次預測數據下修0.30個百分點。

至於匯率、利率「雙率」部分，觀察近期主要經濟體貨幣政策立場多趨寬鬆，美國聯準會預估今年不再升息，且將於9月結束縮表；歐洲央行決議推出新一輪定向再融資操作，同時維持政策利率不變。由於美國經濟基本面依舊強健，加上美國與其他國家的貿易爭端、英國脫歐等不確定因素仍存，連帶支撐美元走勢，預估今年平均30.80元新台幣兌1美元，較前次預測貶值0.05元；利率的部分將視國內外景氣變化、國內通貨膨脹與台美利差等因素做動態調整。

台經院指出，儘管今年的全球經濟表現不如去年，但減幅有限，不過仍有不確定因素影響全球景氣。首先是主要經濟體今年的經濟表現，美國面臨經濟成長「保2」的壓力，聯準會3月會議下修2019年經濟成長目標，從2.3%下修至2.1%；中國方面則面臨成長「保6」的壓力，國務院於3月上旬將2019年經濟成長目標調降到6～6.5%，是近30年來最低水準。

歐元區同樣沒有好消息，甚至面臨經濟成長「保1」壓力，歐洲主要經濟體成長率均呈現逐季下滑，義大利甚至出現零成長，因此歐洲央行3月調降歐元區成長預測，從去年12月的1.7%下調至1.1%。

而美國與其他主要國家貿易協商進展，目前美中已進行過多次貿易協商，由於中國已在技術轉移、智慧財產權、農產品貿易、汽車關稅、市場准入，和特定藥物管制上作出回應，外界預期雙方將簽署協議，美中貿易協商朝向正面發展。

美歐方面，除汽車關稅爭議外，由於雙方對於飛機產業補貼的糾紛已久，近期美國貿易代表署公佈約110億美元加徵歐盟產品關稅的初步清單，歐盟則提出約200億美元的美國商品課徵關稅清單來反制，使得美歐貿易摩擦再起。

美日方面，美日貿易協商已於4月中展開，然美日雙方對貿易談判內容想法仍分歧，市場聚焦於牛肉、汽車與匯率等三大爭議的領域，協商結果仍待後續觀察。

台經院也提醒，近期油價高升，俄羅斯已向OPEC表達希望能夠重新增產的想法，考慮將不再配合6月截止的減產協議，恐使得原油價格出現震盪。若油價波動幅度劇烈，甚至反向下跌，不僅對新興市場及開發中經濟體出口表現產生負面影響，也將影響全球貿易及石化產業的表現，這些都是影響今年經濟情勢的重要不確定因素。

原油價格台經院關稅

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