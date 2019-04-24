ZA Share雜學校結盟台大創創 首創教育科技垂直加速器

2019-04-24 19:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



教育創新會展品牌「ZA Share雜學校」今（24）日宣布與台大創創結盟，首創教育科技垂直加速器，協助台灣在地教育科技新創品牌加速，達到規模化並打入國際市場，加速教育變革的實現。

雜學校創辦人蘇仰志說明，預計三年內扶植超過30個教育科技新創品牌，提供最有效率的跨領域、產官學資源媒合，以及實際的市場驗證與價值鏈串接，通過數據、技術和資金連接世界，希望透過這次與台大創創深度合作的加速器，打造台灣教育科技領域的獨角獸。

蘇仰志指出，根據2019年全球教育科技報告，去年全球教育支出為5.9兆美金，預計以每年8%的速度增長，遠高於全球GDP年增4%的速度，到2025年時，全球教育支出將達到7.8兆美金，並在2030年可望突破10兆大關。

蘇仰志說，教育科技的產值是軟體產業的八倍、娛樂媒體的三倍，但年輕人卻普遍對教育產業感到沒有信心而不願投入，因此身為中生代的他，面對當下全球教育創新市場崛起的商機，承上啟下創辦雜學校至今五年的時間，已累積了1,318個教育創新單位。

蘇仰志表示，觀察到教育科技的新創顯著增長的趨勢，為了加速台灣學習和教育領域的創新，協助更多的教育新創達成目標，盼發揮台灣的優勢成為亞洲教育創新的研發基地，同時積極開發亞洲與全球教育市場，輻射到中港澳及馬來西亞等華人教育市場。

台大創創執行長曾正忠表示，台大創創本身擁有企業垂直加速器資源，這次結合科技與教育，盼透過多方資源整合，持續扶植新創團隊，未來能看到更多垂直企業與新創團隊的合作專案。

曾正忠說明，觀察新創團隊最常見的失敗原因，其中有超過四成源於「沒有市場需求」，新創業者開發出的產品、服務卻沒有市場買單；同時，曾正忠指出，對新創團隊來說，尋覓好的場域其實並不容易，因此，台大創創加速器的角色，除了資金贊助之外，未來主要以協助新創團隊「驗證商業模式」的方式輔導，提供驗證場域，並搜集客戶、市場反饋等數據意見。